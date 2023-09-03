Навіть песимісти вже говорять про розвал Росії: чому важливо, щоб він був контрольованим

Українська наукова думка розглядає різні сценарії розвитку подій після перемоги у війні з агресором. Навіть песимістично налаштовані експерти не бачать іншого шляху, крім розвалу Росії.

Народний депутат від "Слуги Народу" Олег Дунда сказав 24 Каналу, що не варто кидати цей процес напризволяще. Такої думки дійшли на міжнародній науково-експертній конференції "Виклики для України та майбутнє Російської імперії", яка відбулась 28 серпня.

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"Але це має бути контрольовано, щоб ця війна не перейшла до України, щоб натовп біженців не форсував наші кордони", – зазначив Дунда.

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Тому потрібно вже тепер налаштовувати контакти з можливими лідерами, щоб надати їм гарантії безпеки і допомогти очолити майбутні держави, які постануть на місці Росії.

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Навіть песимісти говорять, що для розвалу Росії потрібно 5–7 років.

Іншого варіанту перемоги України, як розвалу цієї недоімперії, немає. І ми про це повинні всюди комунікувати і готуватися до майбутньої України без недоімперії,

– наголосив Бунда.

Паралельно відбуватимуться різні події. Поки українські військові здобуватимуть перемоги на фронті, російські "еліти" шукатимуть нову силу, до якої зможуть доєднатись.

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