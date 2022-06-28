Росію мають визнати державою-спонсором тероризму: Зеленський навів докази

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту визнати Росію державою-спонсором тероризму через злочини, які вона скоює проти мирного населення.

Росія – держава-спонсор тероризму

За словами українського лідера, російські окупанти навмисне б'ють по цивільних об'єктах та інфраструктурі.

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Бити ракетами по цивільних об'єктах можуть лише абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкові влучання ракет у дитсадки, школи, ТРЦ, житлові будинки, це прораховані удари окупантів,

– заявив Зеленський.

Тому він закликав визнати Росію державою-спонсором тероризму. Та наголосив, світ здатний, а отже, повинен зупинити російський терор.

Останні злочини росіян проти цивільних українців

27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по ТЦ "Амстор" у Кременчуці. За останніми даними, внаслідок удару росіян по торговому центру "Амстор" у Кременчуці кількість жертв зросла до 20 осіб, 40 людей вважаються зниклими безвісти.

Станом на 28 червня росіяни вбили 341 українську дитину. Ще понад 600 неповнолітніх поранені внаслідок ворожих атак. Загалом через війну, яку розв'язала Росія, постраждали щонайменше 963 дитини.

Збройні сили Росії за чотири місяці війни атакували Одеську область 70 ракетами. Окупанти завдали руйнувань цивільній інфраструктурі та забрали життя 10 жителів Одещини, 29 людей отримали поранення.

27 червня російські війська в Лисичанську обстріляли з "Ураганів" людей, які прийшли набирати технічну воду, внаслідок чого щонайменше 8 людей загинули та 21 особа отримала поранення.

Також 27 червня внаслідок обстрілу російськими загарбниками району Північна Салтівка у Харкові в понеділок загинуло щонайменше 5 людей, постраждали 22, з них 5 дітей.

26 червня російські окупанти вдарили по житловому будинку й дитячому садочку в Шевченківському районі столиці. Одну ракету збили в небі над Київщиною. Внаслідок обстрілу загинула одна людина й шість дістали поранення. Ракети росіяни запускали з акваторії Каспійського моря зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-160.

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