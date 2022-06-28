Росію мають визнати державою-спонсором тероризму: Зеленський навів докази
Джерело:Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту визнати Росію державою-спонсором тероризму через злочини, які вона скоює проти мирного населення.
Росія – держава-спонсор тероризму
За словами українського лідера, російські окупанти навмисне б'ють по цивільних об'єктах та інфраструктурі.
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Бити ракетами по цивільних об'єктах можуть лише абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкові влучання ракет у дитсадки, школи, ТРЦ, житлові будинки, це прораховані удари окупантів,
– заявив Зеленський.
Тому він закликав визнати Росію державою-спонсором тероризму. Та наголосив, світ здатний, а отже, повинен зупинити російський терор.
Останні злочини росіян проти цивільних українців
- 27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по ТЦ "Амстор" у Кременчуці. За останніми даними, внаслідок удару росіян по торговому центру "Амстор" у Кременчуці кількість жертв зросла до 20 осіб, 40 людей вважаються зниклими безвісти.
- Станом на 28 червня росіяни вбили 341 українську дитину. Ще понад 600 неповнолітніх поранені внаслідок ворожих атак. Загалом через війну, яку розв'язала Росія, постраждали щонайменше 963 дитини.
- Збройні сили Росії за чотири місяці війни атакували Одеську область 70 ракетами. Окупанти завдали руйнувань цивільній інфраструктурі та забрали життя 10 жителів Одещини, 29 людей отримали поранення.
- 27 червня російські війська в Лисичанську обстріляли з "Ураганів" людей, які прийшли набирати технічну воду, внаслідок чого щонайменше 8 людей загинули та 21 особа отримала поранення.
- Також 27 червня внаслідок обстрілу російськими загарбниками району Північна Салтівка у Харкові в понеділок загинуло щонайменше 5 людей, постраждали 22, з них 5 дітей.
- 26 червня російські окупанти вдарили по житловому будинку й дитячому садочку в Шевченківському районі столиці. Одну ракету збили в небі над Київщиною. Внаслідок обстрілу загинула одна людина й шість дістали поранення. Ракети росіяни запускали з акваторії Каспійського моря зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-160.
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