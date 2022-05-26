Росію неможливо умиротворити, а потрібно приборкати силою, – глава МЗС Британії

У всьому світі розуміють, що єдиний спосіб втихомирити Росію та припинити війну – приборкати країну-агресорку силою. На цьому також наголосила глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

Вона закликає усіх союзників зберігати рішучість, підтримуючи Україну у протистоянні російській агресії. Ба більше, слід відмовитися від думок про те, що Путіна можна бодай якось умиротворити. Це Ліз Трасс озвучить під час виступу 26 травня у Боснії і Герцоговини.

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Весь світ повинен засвоїти історичний урок

Глава МЗС Великої Британії також намагатиметься достукатися до тих, хто не поспішає протистояти Володимирові Путіну. Представникам цих держав вона спробує донести, що "усі повинні засвоїти урок історії".

Російську агресію не можна умиротворити. її треба зустріти із силою. Ми не повинні допустити розвитку затяжного та все більш болючого конфлікту в Україні,

– озвучить Трасс, звертаючись до збройних сил Боснії та Герцоговини.

Ліз Трасс наголосить на важливості непохитності. Це, на думку глави МЗС Великої Британії, допоможе Україні перемогти. Але для цього необхідна буде як військова підтримка, так і продовження запровадження санкцій.

Очільниця міністерства переконана, що весь світ просто не має права "прибирати ногу з педалі акселератора". І ця її заява яскраво доповнюватиме сказане колегою з Німеччини. Так, Анналена Бербок закликала не піддаватися "втомі від війни".

Зауважимо, що раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав умову, за якої Росія складе зброю. На його думку, це станеться лише тоді, коли країна-агресорка буде близькою до поразки. І поки у Кремлі не збагнуть, що остаточно ослабли, війна триватиме.

Україна поки не має про що домовлятися з Росією

Представники деяких держав усіляко закликають українську владу спробувати сісти за стіл переговорів з Росією. Мовляв, і війна швидше закінчиться, і обличчя ботоксному диктаторові Путіну треба зберегти.

Під час Українського сніданку, який відбувався у рамках Форуму в Давосі, Володимир Зеленський зазначив, що готовий до переговорів. Але про них можна буде думати лише після припинення війни. Та й то не факт, що зустріч відбудеться з чинним главою Кремля.

Перед тим президент України дав інтерв'ю японському виданню NHK. У ньому він чітко озвучив умову, за якої можна буде проводити переговори. Це, підкреслив Володимир Зеленський, – звільнення українських територій, які росіяни окупували після 24 лютого.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович теж висловився на тему переговорів. Якщо вони проваляться, то Донбас потрібно буде звільняти з-під окупації військовим шляхом. Але, наголосив Арестович, відповідне рішення стане причиною багатьох жертв з боку України.

Зауважимо, що в Україні про призупинення переговорного процесу з країною-агресоркою заговорили 17 травня. Відповідну заяву озвучив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що Росія намагається шукати в Україні нацизм, хоч сама непомітно для себе стала його джерелом. Тож поки вона цього не збагне, обговорювати мирний процес там просто ні з ким.

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