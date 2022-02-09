РосЗМІ розганяють фейк про причетність "українських диверсантів" до вибуху автобуса у Воронежі

Російські ЗМІ поширюють фейк, що до вибуху автобуса у Воронежі начебто причетні так звані "українські диверсанти". Абсурдність пропаганди країни-агресорки не має меж.

Цього разу мовиться, що до вибуху начебто причетна група людей з України. Зокрема, "терористка, яка пройшла підготовку у Сирії".

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За даними російських ЗМІ, саме ця "терористка" пронесла та встановила в автобусі вибухівку. А згодом активувала її за допомогою радіопередавача. Допомагали жінці нібито троє спільників. Згодом компанія буцімто втекла у бік України.

З посиланням на міфічні джерела російські ЗМІ також заявляють, що "теракт не могли організувати без підтримки СБУ".



Цинічний фейк російських ЗМІ / Скриншот 24 каналу

Вибух в автобусі Воронежа: головне

Вибух в автобусі Воронежа прогримів 13 серпня 2021 року. Від ударної хвилі вибило усі вікна і двері, а також – відірвало люки у стелі.

Загалом у салоні перебували 35 людей. Загинули – 2 жінок.

Окрім того, відомо про 18 постраждалих. На лікарняних ліжках опинилися 12 людей.

Місцева влада відразу заявила, що версію теракту не розглядають.