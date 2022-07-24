5 загроз, які несе "зернове перемир'я" з росією

Тема "перемовин" про "розблокування" українських портів в Чорному морі є лише фрагментом нового плану рф щодо досягнення в найближчі тижні тимчасового "зернового перемир'я".

Вкрадена "зброя"

Як умови для підготовки нової масованої атаки по всьому фронту. Саме тимчасового перемир'я. Все решта – відволікання уваги.

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Аналіз результатів моніторингу, що здійснюється "Інститутом Чорноморських стратегічних досліджень" за багатьма напрямками, свідчить про таке:

1. Під приводом вивезення зерна рф бажає перемир'я на декілька місяців, щоб посилити своє угруповання в Україні, надати йому відпочинок, підтягнути резерви.

2. "Зернове перемир'я" потрібне рф для того, щоб мати час для фіксації нових "територіальних надбань" – тобто анексії окупованих територій Херсонської, Запорізької, Харківської областей та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

3. рф робить ставку на те, що відмова України від "зернового перемир'я" надасть змогу звинуватити саме її в провокуванні голоду в країнах Азії та Африки. Хоча саме рф розкручує шантаж голодом.

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4. рф розраховує, що "зернове перемир'я" призведе до заспокоєності в ЄС та США та відповідно до зменшення актуальності підтримки України з їхнього боку як у військо-технічній сфері, так і фінансової й санкційної.

5. рф намагається тягнути час якнайближче до нового опалювального сезону, який буде проблемним не тільки в Україні, але й в країнах ЄС. Тобто до світової інфляції в ЄС додадуться зимові проблеми з опаленням.

Видихати ще рано

Можна написати ще декілька пунктів, але вже й так зрозуміло. Впевнений, що в командуванні ЗСУ та політичному керівництві це чітко усвідомлюють.

Наприкінці зауважу, що рф у своїй ненависті до України не змогла утриматися від нанесення ракетного удару саме з Чорного моря по Вінниці 14 липня 2022 року – тобто наступного дня після технічних перемовин в Стамбулі щодо зерна, які відбулися 13 липня 2022 року.

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Фактично цей ракетний удар з Чорного моря мав би перекреслити безпідставні сподівання на успіх зернових перемовин як в усвідомленні керівництва Туреччини, так і в ООН. Щодо країн ЄС та США – ми й до того не бачили там таких сподівань.

Отже, я б не радив друзям з морського бізнесу "без надії сподіватися".... Треба й надалі розвивати альтернативні шляхи суходолом…

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