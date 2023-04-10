Електронний браслет ще потисне: суд переніс розгляд апеляції Паші "Мерседеса"
Джерело:Укрінформ
Київський апеляційний суд вирішив перенести розгляд апеляції щодо домашнього арешту митрополита УПЦ МП Павла Лебедя на 21 квітня. Попередньо, його заяву мали розглянути 10 квітня.
Нагадаємо, що 1 квітня Шевченківський суд у Києві відправив Пашу "Мерседеса" на 60 діб під домашній арешт. Згодом його адвокат подав апеляцію.
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Посидить у своєму палаці трохи довше
Засідання перенесли на 21 квітня на 12-ту годину,
– повідомили у пресслужбі суду.
Окрім цілодобового перебування вдома, Паша "Мерседес" має носити електронний браслет. Митрополит розіграв комедію у залі суду через те, що йому намагались одягнути електронний браслет.
Паша "Мерседес" бідкався, що у нього є проблеми зі здоров'ям, тому одягати браслет аж ніяк не можна. Він навіть телефонував лікарям, щоб ті це підтвердили. Шоу не вдалося. І ногу митрополита таки "прикрасив" електронний браслет.
Після чого митрополит переніс свої бідкання на місце відбування арешту. Паша "Мерседес" жалівся, що це – лише маленька хатина без світла та тепла. Насправді ж маєток одіозного митрополита на Київщині ще у 2016 році оцінили у 1 300 000 доларів.
Нагадаємо, що під час обшуків в одіозного митрополита співробітники СБУ знайшли коштовності, золото, вироби з бурштину.
Що інкримінують Паші "Мерседесу"
- 1 квітня Павлу Лебедю вручили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – розпалювання релігійної ворожнечі (стаття 161) та виправдання збройної агресії Росії (стаття 436).
- До слова, максимальне покарання за статтю 436 – позбавлення волі на строк до 3 років, за статтю 161 – позбавлення волі на строк до 5 років.
- Все своє свідоме життя митрополит з особливою любов'ю ставився до Росії та негативно висловлювався в українську сторону. Ще до повномасштабного вторгнення Павло Лебідь казав, що Крим – ніколи не був українським, а Україна є агресором на Донбасі. Про усе це ми писали тут.