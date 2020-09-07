Заява голови Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая про відновлення економічних зв'язків з ОРДЛО показала його неодзначну позицію. Журналіст Сергій Гармаш вважає, що Гайдай думає не як політик, а як бізнесмен.

В ефірі 24 каналу журналіст, представник України у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш описав Гайдая як людину, яка оцінює ситуацію з точки зору бізнесмена, а не державного службовця, політика.

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"Коли він говорить, що на ці гроші можна було б побудувати обласну лікарню, то нехай він порахує, скільки коштів витратила, скажімо, Росія на утримання квазідержавних утворень, скільки ми залишили податків так званій ЛНР. А податки – це основне джерело доходу, починаючи від відомого всім ІДІЛа, закінчуючи квазідержавними утвореннями на Донбасі", – зазначив журналіст.

Однозначно, голова Луганської адміністрації розглядав це питання з точки зору бізнесмена, яким він був останнім часом, але не з точки зору держслужбовця,

– зауважив Сергій Гармаш.

Представник України у Тристоронній контактній групі додав, що якщо під час війни у Росії працюватимуть українські підприємства, то ми фінансуватимемо терористів.

Як аргументував свою позицію голова Луганської ОДА