Рожевих окулярів не було, – міністр юстиції про критику закону про олігархів
Джерело:24 канал
Закон про олігархів – наразі один із найобговореніших документів в Україні. Дехто вже почав чинити йому опір.
Ніхто не мав сумнівів, що реакція буде різною. Про це в ефірі програми "Перші особи" на 24 каналі з Оленою Трибушною розповів міністр юстиції Денис Малюська.
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Малюська: Всі розуміли, що буде опір
За його словами, всі розуміли, що опір буде великим. Не тільки під час ухвалення законопроєкту, а ще й пів року, поки закон набуде чинності.
Рожевих окулярів не було ні в кого,
– наголосив Малюська.
Він зауважив, що проблеми ще будуть і це зрозуміло. Зокрема відбуватимуться походи в Конституційний Суд, щоб якось зупинити дію закону.Відзначимо! Також Малюська розповів, як доводитимуть причетність олігарха до політики. В цьому допоможуть пов'язані особи народних депутатів.
Атакувати може будь-хто
Майже будь-хто міг би атакувати проєкт закону. "Було очікувано, що битимуть, мовляв, це права людини, обмеження свобод. Хоча версія законопроєкту, яку зареєстрували, досить м'яка і особливо нічиї інтереси прямо не порушує", – сказав міністр.
Повне інтерв'ю з міністром юстиції: дивіться відео
В Україні відбувається боротьба із законом про олігархів
- Оскільки законопроєкт про статус олігарха має тисячі правок, його можуть не ухвалити.
- Уповноважена з прав людини Людмила Денісова розкритикувала документ, який ініціював Володимир Зеленський.
- Законопроєкт вже підтримали у першому читанні. Згідно з ним, формуватиме реєстр олігархів Рада нацбезпеки й оборони.
- На думку представника президента в КСУ Федора Веніславського, закон справді бояться.