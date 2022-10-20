До сотні одиниць за день: як українські воїни розміновують звільнену Харківщину

Українські захисники успішно звільняють з-під російської окупації населені пункти Харківщини. Однак загарбники після себе залишили чимало "сюрпризів", тому спеціалісти розміновують території.

На місці залучено багато вибухотехнічних загонів, зокрема сапери Нацгвардії України. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Окупанти мінували території через кожні пів метра

Російські загарбники дуже підло заміновували українські території – ховали під одним вибуховим пристроєм ще кілька. Окупанти використовували протипіхотні міни ОЗМ-72, а також ТМ-62. Остання містить 7 – 7,5 кілограмів тротилу й може спрацювати від навантаження у 120 кілограмів. Вона призначена, щоб пошкодити гусениці танку, якщо ж на неї наїде автівка, то ніхто не зможе вижити.

Дуже багато мін (залишилося – 24 канал). До того ж росіяни залишали "сюрпризи" – під ними можуть лежати гранати або "міно-сюрпризи". Плюс (окупанти – 24 канал) робили певні операції з детонатором – при викручуванні або переведенні в транспортне положення міна може спрацювати. Ми намагаємося утилізувати їх одразу на місці,

– повідомив військовослужбовець Нацгвардії.

Сапери Нацгвардії розміновують Харківщину / Фото Анни Черненко

Окрім великих мін, які спеціалісти знаходять металошукачем, загарбники залишили багато так званих "пелюстків" – невеликих мін, які дуже важко знайти. Так, сапери знайшли вже близько 20 таких вибухових предметів. Росіяни мінували території навколо своїх позицій, доріг і навіть в полях. Є місця, які заміновані буквально через кожні пів метра.

"За добу по області знайшли 709 вибухонебезпечних предметів. А бувають дні, коли знаходять 1,5 – 2 тисячі. Буває звісно і менше – тільки ці хлопці за день можуть знайти до сотні таких предметів", – зауважила кореспондентка.

Черненко розповіла, як сапери розміновують Харківщину: дивіться відео

Яка ситуація на Харківщині: коротко