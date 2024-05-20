Посол Японії зустрівся із головою МВС Клименком

Посол Японії Мацуда Кунінорі зустрівся із міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком. На зустрічі обговорювалися питання протистояння російській агресії та розвитку безпекових проєктів.

Ігор Клименко розповів Надзвичайному і Повноважному Послу Японії в Україні Мацуді Кунінорі про оперативну ситуацію в Україні, обстріли цивільної та критичної інфраструктури, розмінування українських територій.

Дивіться також МВС показало кадри знищення російської техніки на Харківщині

Японія – головний партнер України з питань розмінування

Глава МВС зауважив, що уряд та громадяни Японії з перших днів повномасштабної війни допомагають Україні. Окрім того, Японія продовжує допомагати із матеріально-технічним забезпеченням, а також сприяє проведенню навчання для українських фахівців.

Так, у питанні розмінування Японія – один із ключових партнерів України. Японська влада вже передала підрозділам МВС значну допомогу. Українські сапери отримали десятки одиниць спеціального транспорту, металодетектори, захисне обладнання, а також – медичне устаткування, автомобілі та пристрої для криміналістів.

Що відомо про розмінування українських територій