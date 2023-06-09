Ядерна зброя у Білорусі: Путін назвав Лукашенку терміни розміщення
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 9 червня вкотре приїхав у Росію до Владіміра Путіна. Під час "неформальної зустрічі" у Сочі диктатори обговорили розміщення ядерки.
Про деталі візиту Лукашенка інформують як російські, так і білоруські пропагандистські ЗМІ. Під час зустрічі кремлівський диктатор почав також "нахвалювати" економічні відносини з Лукашенком, повідомляє 24 Канал.
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Ядерку в Білорусі планують розмістити у липні
Путін заявив, що 7 – 8 липня у Білорусі завершаться "відповідні процедури" щодо розміщення ядерної зброї. Після цього – почнуться заходи з базування ядерки в Білорусі. Російський диктатор цинічно заявив, що "все йде за планом" у цьому питанні.
Щодо найбільш чутливих питань, про які ми з вами домовлялися, все йде за планом. Ви знаєте, 7 - 8 липня закінчується підготовка відповідних споруд. І одразу ж розпочнемо заходи, пов'язані з розміщенням на вашій території відповідних видів зброї. Так що все за планом, все стабільно,
– заявив Путін на зустрічі.
Окрім того, диктатор почав "нахвалювати" економічні відносини між країнами. На думку Путіна, вони "розвиваються надзвичайно добре", а санкції – буцімто "недієві".
Водночас Лукашенко підтримав російського диктатора у питанні розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. За його словами, це нібито "важливий комплекс заходів", який працюватиме на підтримку країн.
Зустріч Путіна і Лукашенка: дивіться відео
Що передувало розміщенню ядерки у Білорусі
- У березні 2023 року Путін знову почав погрожувати світовій спільноті ядерною зброєю. Він заявив, що розмістить ядерку на території Білорусі, оскільки Велика Британія надасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном.
- У Білорусі на таке рішення відреагували цинічно. У Лукашенка назвали це "вимушеним кроком". Буцімто до цього підштовхнули країну підштовхнули західні партнери України.
- Згодом російський диктатор заявив, що вже допоміг переобладнати "партнерам" 10 типів літаків, аби вони могли нести тактичну ядерну зброю. Окрім того, у квітні навіть почалися "навчання" білоруських екіпажів.
- Наприкінці травня Путін підписав указ про остаточне рішення розмістити ядерку на території Білорусі. Водночас Лукашенко заявляв, що вже "можливе" зберігання ядерних боєприпасів в країні.
- У країнах ЄС та США розкритикували такий крок Путіна. Світові лідери назвали це кроком ескалації, а російського диктатора звинуватили у провокації.