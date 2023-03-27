Путін не отримав від Китаю бажане: чи міг знати Сі про новий ядерний шантаж Кремля

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 – 22 березня побував з візитом у Москві та зустрівся із російським диктатором Владіміром Путіним. Після цього Кремль заявив, що розмістить ядерну зброю Росії в Білорусі. Це свідчить про те, що Путін не отримав від Пекіна бажаного.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив журналіст, політичний аналітик зі США Армен Чібухчян. За його словами, Китай навряд чи знав про такий ядерний шантаж Кремля.

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Путін не отримав від Сі бажаного

Чібухчян зазначив: заява Кремля про ядерну зброю Росії в Білорусі свідчить про те, що Путін не отримав від Сі Цзіньпіна бажаного. Якби російський диктатор домовився із Пекіном, то не пішов би на цей ядерний шантаж.

Ми знаємо, що Китай виступає проти ядерного шантажу. Так, він буде підтримувати Росію, але не буде з нею "няньчитись". Китай дав зрозуміти, що буде грати у набагато більшу гру, ніж усім здавалось,

– сказав журналіст.

Політичний аналітик пригадав, як китайська дипломатія сприяла примиренню Ірану та Саудівської Аравії. На його думку, у такий спосіб Пекін показує світу свою силу та ігри, у які він може грати.

Чібухчян про ядерний шантаж Кремля: дивіться відео

Китай не знав про ядерний шантаж Росії

Армен Чібухчян вважає, що Сі Цзіньпін не знав заздалегідь про ядерний шантаж Росії. Журналіст підкреслив, що Путін не хоче бути додатком Китаю.

"Путін хотів бути лідером серед лідерів Заходу. У нього була мрія, щоб усі лідери ходили до нього на уклін. Виходить, що він буде просто слугою пекінського імператора. Я думаю, що російська еліта з цим не згодна. Багато хто розуміє, що Китай більш небезпечний, ніж Захід", – відзначив він.

Аналітик додав: є думка, що китайський президент залишився незадоволеним після зустрічі з Путіним. Російський диктатор теж не отримав бажаного. До прикладу, Росія хотіла продати Китаю більше газу.

Путін заявив, що розмістить ядерну зброю в Білорусі