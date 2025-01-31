Не після авіатрощі у Вашингтоні: коли міг відбутись діалог між Путіним і Трампом

Під час брифінгу щодо авіатрощі у Вашингтоні журналісти спитали Дональда Трампа, чи говорив він з Владіміром Путіним щодо цього, адже на борту могли перебувати 10 російських фігуристів. Він відповів, що "не про це". Такі слова свідчать, що Трамп та Путін могли спілкуватись ще задовго до авіатрощі.

Ще одним доказом розмови є попередні досить дивні слова Трампа, а також заяви Кремля. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що в розмові Трамп намагався донести позицію США щодо закінчення війни, на що російський диктатор не погодився.

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Коли міг відбутись діалог між Путіним і Трампом

Політтехнолог зауважив, що президент США та російський диктатор могли говорити не після авіатрощі, а ще 2,5 місяці тому, приблизно 10 листопада 2024 року. Після обрання Трампа на посаду президента, він міг зателефонувати Путіну.

Розмова була. Трамп вже вдруге відповів на це питання, цього разу сформулював це як "ні, не про це". А ще місяць назад він теж коментував розмову з Путіним словами "ні, не останнім часом". Тому розмова була приблизно 10 числа, якраз після розмови з Зеленським,

– зазначив він.

Шейтельман також пригадав реакцію Кремля на повідомлення про розмову. Так, ще в листопаді минулого року Дмітрій Пєсков заперечив, що вона відбулась, після чого зробив заяву, де була чітка позиція Росії, яку Путін міг представити Трампу.

Тобто Трамп подзвонив зі своєю ініціативою – "план Кіта Келлога", тобто замороження конфлікту, не вступ України в НАТО та присутність європейських військових. Путін ж цим не погодився,

– сказав політолог.

Він додав, що якби ця розмова не відбулась, зараз би не було інформації в інфопросторі про можливі перемовини, про позиції України, США та Росії. Це все дуже пов'язано.

До речі, ведуча 24 Каналу Андріана Кучер припустила, що Трамп дав таку неоднозначну відповідь, щоб створити додаткове поле для розмов на тему переговорів з Путіним. Адже у США побутує думка, що поки ці контакти не відбудуться, ніякого подальшого руху вперед у вирішенні російсько-української війни бути не може.