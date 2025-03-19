Трамп цього не любить, – політтехнолог вказав на нюанси у розмові лідера США з Путіним

Дональд Трамп та Владімір Путін вчора, 18 березня, провели телефонну розмову. Малоймовірно, що російський диктатор дав лідеру США все, що той хотів.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що Трампу в розмові не сподобались 2 речі. Натомість він просто хотів почути згоду Путіна щодо перемир'я на 30 днів.

Дивіться також Диявол ховається в деталях, – Віткофф розповів про наступні переговори США і Росії щодо України

2 моменти, які не сподобались Трампу

Розмова між російським диктатором та президентом США тривала понад 2 години. Водночас Трампу не до вподоби довгі розмови, тобто ті, які тривають більше, ніж 15 хвилин.

Трамп цього не любить. Я читаю книгу "Мистецтво укладати угоду", де він про це пише,

– наголосив політолог.

Що любить президент США, то це точні відповіді, про що теж детально пише у своїй книзі. Йому важливі чіткі та конкретні слова. Шейтельман зауважив, що Трамп також намагається проводити лише одну зустріч чи важливий телефонний дзвінок.

"Він не зразу отримав те, що хотів. Він хотів, щоб Путін сказав "так" на слова про перемир'я на 30 днів. Залишається питання, чи отримав він таку відповідь", – сказав він.

Зауважте! Президент України прокоментував розмову та повідомив, що відповідь Путіна – повітряна тривога, яка лунала в цей час на території України. Якби Кремль хотів миру, Путін мав би віддати всіх полонених та припинити вогонь.

Нагадаймо, що Трамп після розмови заявив, що переговори з очільником Кремля "дуже гарними й продуктивними", адже він домовився з Путіним про негайне припинення вогню по всій енергетиці та інфраструктурі.