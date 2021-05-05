Розмова Путіна і Байдена буде корисною для обох країн, – Блінкен

Ентоні Блінкен прокоментував можливість зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Держсекретар Сполучених Штатів вважає, що вона піде на користь обом країнам.

Блінкен в інтерв'ю виданню наголосив, що США хочуть не ескалації у відносинах з Росії, а навпаки – більшої стабільності. Однак це залежить від дій російської сторони.

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У Держдепі вважають, що зустріч Путіна і Байдена потрібна

Я думаю, це було б доцільно, якби обидва президенти могли говорити безпосередньо, віч-на-віч,

– зазначив Блінкен.

За його словами, Байден вірить в те, що "важливо бути чесним і відвертим". А одним із найкращих способів досягнення цього є особиста зустріч.

Сфери співпраці США і Росії

Держсекретар США також заявив, що є галузі, у яких співпрацювати з Москвою – в інтересах обох країн.

"Ми вже бачили один приклад такого, і це було продовження (договору) СНО-III. Є й інші напрямки так званої сфери стратегічної стабільності, де, ймовірно, можна домогтися прогресу", – пояснив Блінкен.

Водночас він наголосив, що Байден ще до обрання його президентом США і під час телефонної розмови з Путіним давав чітко зрозуміти, що якщо Росія буде поводитися агресивно, то США відповідно реагуватимуть.

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