"Сподівання Трампа розбилися": політолог проаналізував заяви президента США

Ймовірно, Трамп не зміг досягти порозуміння з Путіним під час телефонної розмови 19 травня. Про це свідчать його нові заяви про можливий вихід з переговорного процесу та не лише.

Політолог Олег Лісний в ефірі 24 Каналу розповів, що заяви Дональда Трампа після телефонної розмови з Владіміром Путіним свідчать лише про одне – Трамп усвідомив, що йому не вдається досягти зупинки російської війни проти України. Втім, він не може визнати це публічно, тому робить завуальовані заяви.

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Трамп потрапив у пастку обіцянок Путіна

Лісний додав, що дипломатія Трампа щодо врегулювання воєн не працює.

"Іранський кейс не працює. Ізраїльський кейс не працює. Український кейс не спрацював і не спрацьовує. Тому він намагається зберегти обличчя при слабкій грі. Адже дві години говорити – і вийти з тими самими меседжами, які були до розмови... Трамп казав, що особиста розмова з Путіним може щось змінити, але я не бачу змін. Він знову потрапив у пастку путінських обіцянок – і вийшов із нічим", – сказав Олег Лісний.

Він додав, що саме Сполучені Штати Америки, а не Європа, запропонували всеосяжне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Українська сторона одразу погодилася, а Путін уже вкотре годує обіцянками. Від моменту пропозиції з Білого дому нічого не змінилося на фронті – бойові дії та обстріли території України тривають. Крім того, Путін ще готується до так званої літньої кампанії наступу й затягує переговорний процес.

Так хто в результаті розмови щось здобув? Як би прикро це не було визнавати, вважаю, що це – Путін. Він отримав те, що хотів. Трамп недаремно каже, що може вийти з процесу. Але це не перша така погроза. Такий має вигляд Трамп, який зіткнувся з реальністю,

– сказав Лісний.

Він додав, що саме тому Володимир Зеленський просив Трампа не ухвалювати жодних рішень без участі України. У Трампа є спокуса домовитися з Путіним про торгівлю, втім це неможливо, поки триває війна Росії проти України.

Вони говорили і про дружину, і про онука, і ще про щось. Але ж для цього є інші формати. Коли йдеться про війну – то говорімо про війну! Чомусь на розмову з Путіним – дві години, а на спілкування з Україною та європейськими партнерами – трохи більше як годину. І ті, до речі, були дещо ошелешені результатами. Звісно, ми не все знаємо,

– сказав Лісний.

Він додав, що після телефонної розмови Європа зрозуміла – Трамп намагається зберегти обличчя Росії, не вводити нових санкцій, не чинити тиску. При нагоді він хоче тихо вийти з процесу. Лісний переконаний, що це небезпечно для майбутнього миру у світі, бо така позиція може призвести до нових, ще масштабніших воєн.