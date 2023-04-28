Продовження гри Китаю, – політолог припустив, чого очікувати від візиту спецпредставника КНР

Перша телефонна розмова з початку повномасштабного вторгнення між Володимиром Зеленським та Сі Цзіньпіном принесла свої плоди. Китай відправляє в Україну свого спецпредставника, щоб краще дізнатись про ситуацію на місці.

Про це 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович. Він додав, що ця розмова відбулась, як реакція Китаю на міжнародний скандал, який виник через висловлювання китайського посла у Франції щодо сумнівності суверенітету колишніх радянських республік.

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Китай був більше зацікавлений у розмові

Рейтерович вважає, що таким чином лідер Китаю намагався "збити" негатив. При цьому, китайська сторона зазначає, що розмова відбулась з ініціативи української сторони. Хоча насправді у цій ситуації у прямому спілкуванні лідерів обох країн був більше зацікавлений Сі Цзіньпін, ніж Володимир Зеленський.

Це реакція Китаю на той галас, який здійнявся після візиту Макрона і після заяв посла Китаю у Франції. Їм треба було збивати негатив, який виник в сторону Китаю,

– наголосив політолог.

Ігор Рейтерович про розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна: дивитись відео

Спроба розібратись у ситуації на місці

Рейтерович нагадав, як у Другу світові війну, коли США ще не брали у ній участь, президент Рузвельт відправив спецпредставників у різні європейські країни та в СРСР. Спецпредставники мали краще розібратись у ситуації на місці.

Він не вважає, що візит цього спецпредставника буде спробою завадити українському контрнаступу і, що ця розмова є намаганням Китаю посадити за стіл переговорів обидві сторони.

"Хоча в пострелізі китайської сторони не згадується виведення російських військ, а війну називають "кризою в Україні", там все-таки наголошується на дотриманні принципів і положень ООН, в тому числі й на підтримці територіальної цілісності. Вони залишили собі шпаринку для подальших заяв, в залежності від того, як буде змінюватись ситуація на фронті", – зазначив Рейтерович.

Телефонна розмова Сі та Зеленського