Говорить Трампу те, що той хоче почути: чого Путін прагне домогтися

Дональд Трамп, імовірно, провів розмову з Владіміром Путіним, про що він натякнув під час пресконференції щодо авіакатастрофи, яка сталася у Вашингтоні. Президент США сказав, що не говорив з очільником Кремля щодо авіатрощі, проте не заперечив, що вони могли спілкуватися на інші теми.

Проте російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко у розмові з 24 Каналом припустив, що Трамп і Путін, імовірно, ще не спілкувалися. Якби розмова відбулась, то вони насамперед обговорювали б, де і коли могли б зустрітися.

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Це дуже сильні лестощі

"Не виключаю, що Путін намагався подзвонити та висловити співчуття (щодо авіакатастрофи, яка сталася у Вашингтоні 29 січня – 24 Канал), тому що він зараз у будь-який спосіб намагається "облизувати" Трампа", – сказав опозиційний журналіст.

Путін, на його думку, дуже зацікавлений у зустрічі з Трампом, тому що його мрія – створення аналога конференції в Тегерані 1943 року або в Ялті 1945-го. Тоді домовлялися утрьох переможці Другої світової війни – Сталін, Черчилль та Рузвельт і ділили післявоєнний світ. Путін мріє створити таку ж картинку.

Зрозуміло, що жодної аналогії тут бути не може тому, що Путін нікого не переміг. Трамп – теж, крім того, що виграв вибори. Проте Путіну дуже хочеться створити ілюзію, що вони сидять з Трампом і ріжуть на скибочки глобус,

– наголосив опозиціонер.

Зверніть увагу! Під час конференції щодо авіатрощі у Вашингтоні у Дональда Трампа запитали, чи вже говорив він з Путіним щодо трагедії, яка сталася 29 січня. На що президент США відповів: "Я не говорив, ні... Не про це".

Тому очільник Кремля говорить Трампу компліменти, розповідає, що якби у нього "не вкрали вибори" і він став президентом у 2021 році, то війни в Україні не було. Це, на думку Яковенка, дуже сильні лестощі, які зачіпають глибини свідомості Трампа. Це те, що він дуже хоче почути.

Путін робить це для того, щоб Трамп з ним зустрівся і щоб підготувати сприятливий ґрунт для розмови. Путін, як зазначив журналіст, дуже хоче цього і сподівається, що зможе вмовити Трампа якось розв'язати питання України без України.

Думаю, що у Путіна буде дуже велике розчарування, адже Трамп чудово розуміє, що домовлятися потрібно принаймні за участю і з вирішальною роллю України в цих переговорах,

– підкреслив Ігор Яковенко.

Зазначимо, що політтехнолог Михайло Шейтельман припустив, що розмова Трампа і Путіна могла відбутися ще приблизно 10 листопада 2024 року – після перемоги республіканця на президентських виборах. За словами Шейтельмана, Трамп вже вдруге відповів на питання щодо можливого спілкування з Путіним. Цього разу він сказав, що говорив не про авіакатастрофу. А місяць назад він на питання про можливу розмову з Путіним зазначив: "Ні, не останнім часом". На думку політтехнолога, Трамп міг спілкуватися з главою Кремля після розмови з Володимиром Зеленським.