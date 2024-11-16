Путіна принизили, – британський офіцер припустив, що Трамп міг сказати очільнику Кремля

Видання The Washington Post повідомило про телефонну розмову між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним. За даними журналістів, новообраний президент США серйозно пригрозив російському диктатору.

Факт телефонної розмови у Кремлі поспішили заперечити. Але як розповів 24 Каналу полковник військової розвідки Великої Британії у відставці Філіп Інгрем, словам "рупора Путіна" Дмітрія Пєскова ніколи не варто вірити.

Дивіться також Америка шокована․ Кому Трамп віддає ключові посади в США та як вони ставляться до України

Що Трамп міг сказати Путіну

Під час розмови американський політик, ймовірно, вказав Путіну на військову присутність американських військ у Європі та закликав його не йти на ескалацію у війні. Хоча Пєсков таке спілкування спростував, але, на думку офіцера британської розвідки, дзвінок між президентами або між їхніми командами все-таки був.

Я підозрюю, що команда Трампа пригрозила Владіміру Путіну. Він вже погрожував ХАМАС та іншим організаціям по всьому світу. Припускаю, що як тільки Трамп стане президентом і складе присягу, то почне вживати рішучих заходів,

– зауважив Філіп Інгрем.

Ще один факт, який підтверджує серйозну розмову – це реакція Кремля. Одразу після повідомлень про дзвінок, російське державне телебачення почало транслювати оголені фотографії Меланії Трамп з часів, коли вона ще була моделлю.

З погляду офіцера розвідки, я припускаю, що це погроза Путіна для Трампа. Він хоче сказати, щоб Трамп був обережним зі словами, бо, можливо, Росія також має чим його зганьбити,

– додав Філіп Інгрем.

Тому певна форма телефонної розмови точно була, але невідомо чи безпосередньо між президентами, чи між їхніми командами. Попри це, стає зрозуміло, що Путін не збирається прислухатися до застережень Трампа. Навіть якщо він почне своє президентство з просування теми перемовин, малоймовірно, що росіяни на це погодяться.

"Я підозрюю, що Дональд Трамп може використати приховану погрозу, яку він зробив, і дозволити Україні дуже сильно вдарити по Росії кілька разів, щоб змусити їх повернутися за стіл переговорів. Це буде дуже цікавий час", – припустив полковник військової розвідки Великої Британії.

Як тепер зміниться поведінка Путіна

"Я не сумніваюся, що Путін відчув себе приниженим. Він і його команда зробили все можливе, щоб Дональд Трамп потрапив до Білого дому, хоча демократи зазнали невдачі й впоралися без них. Думаю, Путін відчував, що має певні стосунки з Трампом, але він сприйняв формулювання про те, що США мають багато можливостей у Європі як пряму погрозу. Це мало його занепокоїти", – підкреслив Філіп Інгрем.

Тому ми побачили відповідь Путіна – публікацію відвертих фотографій дружини американського президента. Так він прагне зробити конфлікт особистим. Це не просто російський стиль, а метод роботи російської розвідки, який виглядає доволі жалюгідно.

"Росія вже не займає колишні позиції на світовій арені. Ця країна стала найбільшим вигнанцем у світі. Є міжнародні ордери на арешт Путіна і тих, хто працює на його режим. Навіть коли закінчиться війна, наслідки відчуватимуться ще дуже довго", – підсумував полковник військової розвідки Великої Британії у відставці.