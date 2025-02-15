Я не задоволений, – Зеленський про дзвінок Трампа до Путіна

У середу, 12 лютого, Дональд Трамп провів телефонну розмову із Путіним. Потім американський президент зателефонував Зеленському і розповів йому деталі свого діалогу із російським диктатором.

Під час пресконференції за підсумками зустрічі у Мюнхені президент Зеленський відповів, як поставився до того, що Трамп спершу подзвонив Путіну, а потім йому, передає 24 Канал.

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Що сказав президент

Глава держави визнав, що він не задоволений тим, що Дональд Трамп обрав саме таку почерговість дзвінків. Водночас політик не вважає це серйозною проблемою. На його думку, найбільшою загрозою буде перша зустріч Трампа і Путіна до того, як США та Україна напрацюють спільну позицію щодо завершення війни.

Я не задоволений, що Трамп спочатку зателефонував до Путіна. Але найбільша загроза буде, якщо першою буде зустріч із Росією,

– наголосив президент.

Зеленський заявив, що спершу Київ і Вашингтон мають на спільних зустрічах створити план, як зупинити Путіна, а після того вже зустрічатися з росіянами.

Президент зазначив, що поділився цією думкою із Дональдом Трампом. Також на переконання Зеленського, в діалозі має брати участь Європа, яка робить великий вклад у перемогу України.

Нагадаємо, що Дональд Трамп відповів, чому спершу подзвонив Путіну, а потім Зеленському. Очільник США впевнений, що він вчинив правильно. Американець зауважив, що позиція Києва йому добре відома. Зеленський готовий до укладання мирної угоди. Тому важливо було спочатку дізнатися думку Путіну, чи хоче він домовлятися.