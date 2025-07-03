У Кремлі заявили про "нову главу" у взаєминах зі США після розмови Путіна та Трампа
- 3 липня Путін і Трамп провели телефонну розмову, після якої у Кремлі заявили про "нову главу" у взаєминах зі США.
- Очільник Російського фонду прямих інвестицій Дмитрієв назвав співпрацю країн "життєво важливою" для глобального миру.
У четвер, 3 липня, Володимир Путін і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Опісля у Кремлі заявили про "нову главу" у взаєминах зі США.
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Вони цитують Кирила Дмитрієва – очільника Російського фонду прямих інвестицій та спецпредставника диктатора з економічного співробітництва.
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Як оцінили розмову у Кремлі
За даними росіян, розмова президентів тривала майже годину. Вона йшла "на одній хвилі", була "діловою і конкретною".
Позитивна співпраця між США і Росією життєво важлива для глобального миру і процвітання. Починається нова глава,
– заявив Дмитрієв.
Окрім того, Путін нібито привітав Трампа з Днем незалежності США та відзначив внесок Росії у становлення американської державності. Ба більше, диктатор "побажав Дональду Трампу успіхів у здійсненні намічених перетворень".
До слова, Дмитрієв активно брав участь у російсько-американській дипломатії, зокрема після перемоги Трампа на виборах у 2024 році.
Нагадаємо, напередодні російський президент уперше за майже 3 роки провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Такий формат у Кремлі назвали наразі "достатнім для обміну позиціями".
Однак росіяни скаржаться – французький лідер не подав сигналів про готовність обговорювати умови миру в Україні "з урахуванням нових реалій на землі".