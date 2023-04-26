Розмова Зеленського й Сі Цзіньпіна: політтехнолог назвав головну мету дзвінка

Володимир Зеленський повідомив про довгу та змістовну розмову із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Однією із важливих тем розмови було рішення про відряджання до України спецпредставника Китаю.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, у спеціального представника Китаю для консультацій щодо врегулювання "конфлікту", буде доволі широкий спектр функціональних обов'язків.

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Головна тема розмови лідерів

Уперше з початку повномасштабного вторгнення Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Високопосадовці говорили близько години про можливу взаємодію для встановлення миру в Україні та розвиток китайсько-українських відносин.

Розмову прогнозували ще раніше – після візиту Сі Цзіньпіна до Москви.

Після зустрічі з Путіним до Зеленського потрібно було дзвонити з якимось результатом домовленості. Найімовірніше, що Путін не прийняв неофіційний мирний план Китаю. А якщо не було результату розмови з Путіним – не було про що говорити із Зеленським,

– зазначив Борис Тизенгаузен.

Втім якщо Китай позиціює себе як миротворця у процесі завершення війни, він не може розмовляти лише з однією стороною. Тим паче, якщо Владімір Путін не пішов на його пропозиції, Сі Цзіньпін, ймовірно, вирішив вплинути на ситуацію з іншого боку.

Мовиться і про призначення в Україні спецпредставника Китаю. На думку Тизензаузена, це і могло стати головною темою розмови з Зеленським.

"Китай буде брати участь в мирному процесі і для цього запропонував представника, який транслюватиме їхнє бачення. Останнім часом офіційні китайські посли в країнах Європи висловлюють протилежні заяви стосовно Криму та України. Ймовірно, спецпредставник і має транслювати єдину позицію Пекіну", – підкреслив політтехнолог.

Обов'язки спецпредставника

Спеціальний представник Сполучених Штатів Курт Волкер у переговорах щодо України, був доволі серйозно залучений до внутрішніх процесів та офіційно транслював політику Держдепу США. Це може стосуватися і його майбутнього китайського колеги.

"Ще незрозуміло, коли саме призначать спецпредставника. Але думаю, що його функціонал буде широким", – наголосив політтехнолог.

Після розмови із лідером КНР Володимир Зеленський призначив Павла Рябікіна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Китаї.

Борис Тизенгаузен про розмову Сі Цзіньпіна та Зеленського: дивитись відео

Росія вигідна Китаю у стані війни

Борис Тизенгаузен також зауважив, що Росія, яка закінчить війну або програє, не вигідна Китаю, тому що втрачається багато важелів впливу на Москву. Зокрема, мовиться про переговорну, миротворчу позицію Пекіну, яку Сі Цзіньпінь успішно "продавав" світу.

Сі Цзіньпін максимально отримує вигоду із того стану, в якому зараз є глобальна політика і з війни в Україні відповідно. Втративши західні ринки, Росія замінювала їх східними. При чому зовсім не з тими цінами, за якими раніше Росія продавала свої енергоресурси та не лише,

– наголосив Тизенгаузен.

У відповідь Пекін нав'язує Москві ще один обов'язок – купувати китайські товари у величезних масштабах. Якщо Росія б раптом завершила війну в будь-якому вигляді, тоді з неї могли б зняти санкції, повернення певних європейських ринків тощо.

"Для Китаю Росія під санкціями, яка перебуває в стані війни, для якої закриті багато ринків, дуже вигідна. Тому втішати себе ілюзіями, що Китай зацікавлений в завершенні війна найближчим часом теж не можна", – підкреслив Тизенгаузен.

Крім того, останнім часом до Китаю приїжджали європейські лідери, обговорюючи не лише політичні, але й бізнесові питання. Китай вміло використовує свою позицію для того, щоб розсварити Європейський Союз зі Сполученими Штатами. Це, зокрема, можна прослідкувати за останніми заявами президента Франції Еммануеля Макрона.

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