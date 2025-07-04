Говорили і про ППО: журналіст назвав головні теми розмови Трампа та Зеленського
- Відбулася телефонна розмова між Зеленським і Трампом, де обговорювали ескалацію російських ударів по Україні.
- Обговорювали також постачання засобів протиповітряної оборони.
Відбулася чергова телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленський та президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорили ескалацію російських ударів по Україні.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Барака Равіда.
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Що обговорювали Трамп та Зеленський
Журналіст повідомив, що Трамп вранці 4 липня провів телефонну розмову із Зеленським. Джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що це була "хороша розмова".
Співрозмовник журналіста додав, що Трамп та Зеленський обговорили ескалацію російських ударів по Україні та постачання засобів протиповітряної оборони.
Нагадаємо, що вчора, 3 липня, Трамп поговорив телефоном з главою Кремля Володимиром Путіним. За словами американського лідера, їх розмова була доволі тривалою, вони обговорили багато питань. Зокрема йшлося про Іран та війну в Україні.
Трамп зазначив, що "незадоволений прогресом у переговорах з Путіним щодо угоди з Україною". Він також додав, що в ході розмови йому не вдалося досягнути жодного прогресу.