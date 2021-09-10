Розмовляти з Путіним варто, – Кулеба про ймовірну зустріч Зеленського і глави Кремля
Джерело:"Право на владу" на 1+1
Президент Росії Володимир Путін хоче знищити українську державність. А проте може піти й на поступки у перемовинах.
Таку думку висловив у телеефірі 9 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він вважає, що розмовляти з Путіним "однозначно варто".
Міркування до теми Путін знає, про що говорити з Зеленським
"Розмовляти з Путіним варто однозначно"
Скандальна псевдоісторична стаття президента Росії Володимира Путіна про українсько-російські стосунки далека від реальностей політики, переконаний глава МЗС України Дмитро Кулеба.
- Нагадаємо, у своєму тексті Путін принижує українську державність і повторює пропагандистські заяви про "один народ".
Кулеба ж каже, що з Путіним говорити треба, але до майбутнього його діалогу із Президентом України Володимиром Зеленським слід підходити "з дуже практичними політичними інструментами”.
- "У 2019 році, наприклад, Путін так само хотів знищити українську державність, а проте пішов на конкретні поступки щодо обміну полоненими, звільнення наших політв'язнів, Олега Сенцова", – нагадав міністр.
Простіше кажучи, публічні заяви – це одне, а "рівень реальної політики" (коли можна розв'язувати важливі питання) – геть інше.
Однозначно варто (говорити з Путіним – 24 канал). Попри все те лукавство, яке Лунає з Кремля, всім очевидно, що мовиться про міжнародний збройний конфлікт (на Донбасі та навколо Криму – 24 канал), де є два учасники – Україна і Росія. Розмовляти потрібно з тим, хто ухвалює рішення в Росії – а це Володимир Путін,
– наголосив Кулеба.
На запитання ж про формат такої розмови глава МЗС відповів так:
- "Це має бути розмова, надзвичайно складна розмова, але потрібно йти до неї. Це не означає, що нормандський формат ми відкидаємо. Позиція президента (Зеленського – 24 канал) полягає в тому, що потрібно використовувати будь-яку можливість, навіть найменшу, заради припинення війни та деокупації наших територій".
Зверніть увагу, щодо підготовки зустрічі Зеленського та Путіна у Москві та Києві позиції різні:
- Ще в липні Володимир Зеленський говорив, що готовий зустрітися з Путіним, і що підготовка до розмови триває.
- У Кремлі ж кажуть, що Путін не погодиться на зустріч із Зеленським, якщо той вимагатиме порушити тему Криму.