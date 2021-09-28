Розмову з Путіним Зеленський вів би з наступальних позицій, – Кулеба

Дмитро Кулеба розповів, що Володимир Зеленський створить главі Кремля "багато дискомфорту". Мовиться про ймовірну особисту зустріч президентів тет-а-тет.

Глава МЗС вважає, що така зустріч доцільна за певних умов. Про це Кулеба розповів в ефірі "Свободи слова".

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Кулеба про ймовірну зустріч Зеленського та Путіна тет-а-тет

Дмитро Кулеба, відповів на питання щодо доцільності зустрічі президентів України та Росії.

Глава МЗС України вважає, що зустріч тет-а-тет абсолютно доцільна, "якщо це сприяє досягненню миру в Україні та припиненню вбивств наших солдатів та цивільних громадян".

Він (Зеленський – 24 канал) би таку розмову, якби вона сталася, я переконаний, вів би з наступальних позицій та створив би багато дискомфорту для президента Путіна у розмові тет-а-тет,

– переконаний Кулеба.

Він пояснив, що Президент України абсолютно чітко знає наші червоні лінії.

До речі, ще 10 вересня Кулеба запевняв – розмовляти у Путіним варто, але до майбутнього діалогу слід підходити "з дуже практичними політичними інструментами".

Коротко про ймовірну зустріч Зеленського та Путіна