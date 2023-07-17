Еліти Росії вже шукають заміну Путіну: заколот Пригожина показав слабкість диктатора

Останні події в Росії, а особливо заколот, вчинений Євгенієм Пригожиним, довели слабкість та вразливість влади Владіміра Путіна. І цим обов'язково скористуються сили в країні-агресорці, які хочуть бачити на чолі Росії іншого президента.

Про це 24 Каналу розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та ексочільник ГУР Валерій Кондратюк. Він впевнений, що розпад Росії є неминучим, і назвав 2 способи, завдяки яким це може здійснитися.

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Хто може правити в Росії

Перший спосіб – це путінізм без Путіна. Проте для цього еліти мають домовитись між собою та знайти "нового Путіна".

Другий спосіб – революційний. В разі розгортання такого сценарію, а заколот Пригожина довів його ймовірність, Росія ослабне.

Не можна виключати, що буде оголошено якийсь "чеченський емірат". Адже ліберальна опозиція в Росії досить поміркована. Але в Росії може правити тільки військовий або спецслужбіст,

– зауважив Кондратюк.

Зараз кожний регіон Росії має власні приватні військові компанії, і це дозволяє місцевим керівникам ухвалювати будь-які рішення.

А тому розпад Росії є неминучим. Ба більше, він є еволюційним, і не треба втримувати те, що має померти. І сьогодні в Україні потрібно розробляти сценарії, як діяти у такому випадку,

– впевнений ексочільник ГУР.

Крім того, успіхи України на фронті можуть стати каталізатором таких процесів в Росії.

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Домовленості з опозицією тривають

Після заколоту Пригожина всі в Росії зрозуміли, що Путін слабкий. І хоча сьогодні він намагається відтермінувати репресії, проводить зустрічі з командирами ПВК "Вагнера" та підіймає зарплатню силовикам, насправді російські еліти вже шукають заміну Путіну.

"Про це свідчать зафіксовані контакти ФСБ з представниками російської ліберальної опозиції на Заході. І це означає, що певні домовленості вже тривають", – наголосив Валерій Кондратюк.

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