Нам треба бандитські розбірки в Росії, – Шейтельман пояснив, як це допоможе Україні
Українські захисники героїчно боронять нашу країну від ворога, наближаючи перемогу. І коли вона настане, важливо, щоб в Росії склалися певні умови, які б допомогли Україні отримати безперечну звитягу. Для цього еліти в країні-агресорці мають почати одне одного грабувати та вбивати.
Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, що не варто чекати, поки в Росії відбудеться демократична революція. Нам потрібно, щоб в Росії почалась боротьба за активи.
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Російська еліта має показати своє справжнє обличчя
За його словами, важливо, щоб Пригожин пішов грабувати Мордашова (російський мільярдер – 24 канал), а люди Мєдвєдєва пішли б вішати Усманова (російський мільярдер – 24 канал), щоб відібрати у нього цінні золоті копальні на Далекому Сході.
Нам треба, щоб у них почалися бандитські розбірки,
– зауважив він.
На думку політтехнолога, треба, щоб представники російської еліти показали своє справжнє обличчя і стали бандитами.
"Тоді нам буде простіше з ними воювати і простіше з кимось домовлятись. Тому що, коли Пригожин захопить Краснодарський край, ми домовимося з ним про розділ державних кордонів і решти цієї території. А він нехай захищає Краснодарський край вже від Орловської області, щоб вона не пробилась на південь", – наголосив він.
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Важливо, щоб вони ще більше деградували
Шейтельман зауважив, що ці самі бандитські еліти – це люди, які контролюють активи.
Наприклад, Кірієнко, який сидить в Кремлі, він не контролює активи. Він нібито еліта, але десь працює. Ковальчуки, Ротенберги (російські бізнесмени, наближені до Путіна – 24 канал) контролюють якісь активи. І між ними повинна бути війна,
– пояснив він.
Політтехнолог уточнив, що війна почнеться не за те, щоб скинути Путіна, або зупинити війну, а за фізичне володіння якимось вугільним комбінатом.
За його словами, не варто чекати, що хтось в країні-агресорці раптом щось усвідомить і підніметься проти влади.
"Важливо, щоб вони забули про те, хто вони і де вони і ще більше деградували. Це нам потрібно, і в це я вірю", – наголосив Шейтельман.
Що відбувається з російською елітою
- За словами російського опозиціонера з Німеччини Ігоря Ейдмана, після завершення війни проти України російським елітам, щоб врятувати державу у сучасних кордонах, потрібно було б вже зараз відправити Путіна до Гааги. Обов'язки президента країни перейшли б до прем'єр-міністра Міхаіла Мішустіна.
- Цьогоріч кремлівський диктатор Владімір Путін не виступатиме на великій пресконференції. Військовий ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що є конспірологічна теорія щодо її скасування – нібито російська еліта тестує реакцію глибинного російського народу на відсутність царя в ефірі.
- Російські еліти невдовзі можуть опинитися у скрутному становищі. Причина в тому, що в Росії хочуть конфісковувати майно олігархів для фінансування війни проти України.