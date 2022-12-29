Нам треба бандитські розбірки в Росії, – Шейтельман пояснив, як це допоможе Україні

Українські захисники героїчно боронять нашу країну від ворога, наближаючи перемогу. І коли вона настане, важливо, щоб в Росії склалися певні умови, які б допомогли Україні отримати безперечну звитягу. Для цього еліти в країні-агресорці мають почати одне одного грабувати та вбивати.

Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, що не варто чекати, поки в Росії відбудеться демократична революція. Нам потрібно, щоб в Росії почалась боротьба за активи.

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Російська еліта має показати своє справжнє обличчя

За його словами, важливо, щоб Пригожин пішов грабувати Мордашова (російський мільярдер – 24 канал), а люди Мєдвєдєва пішли б вішати Усманова (російський мільярдер – 24 канал), щоб відібрати у нього цінні золоті копальні на Далекому Сході.

Нам треба, щоб у них почалися бандитські розбірки,

– зауважив він.

На думку політтехнолога, треба, щоб представники російської еліти показали своє справжнє обличчя і стали бандитами.

"Тоді нам буде простіше з ними воювати і простіше з кимось домовлятись. Тому що, коли Пригожин захопить Краснодарський край, ми домовимося з ним про розділ державних кордонів і решти цієї території. А він нехай захищає Краснодарський край вже від Орловської області, щоб вона не пробилась на південь", – наголосив він.

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Важливо, щоб вони ще більше деградували

Шейтельман зауважив, що ці самі бандитські еліти – це люди, які контролюють активи.

Наприклад, Кірієнко, який сидить в Кремлі, він не контролює активи. Він нібито еліта, але десь працює. Ковальчуки, Ротенберги (російські бізнесмени, наближені до Путіна – 24 канал) контролюють якісь активи. І між ними повинна бути війна,

– пояснив він.

Політтехнолог уточнив, що війна почнеться не за те, щоб скинути Путіна, або зупинити війну, а за фізичне володіння якимось вугільним комбінатом.

За його словами, не варто чекати, що хтось в країні-агресорці раптом щось усвідомить і підніметься проти влади.

"Важливо, щоб вони забули про те, хто вони і де вони і ще більше деградували. Це нам потрібно, і в це я вірю", – наголосив Шейтельман.

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