Світ готується до того, щоб жити без Росії, – політолог про розпад країни-агресорки

Попри ганебні поразки у війні, Росія сьогодні все ще залишається потужним гравцем на міжнародній арені, завдяки своїм ресурсам та зв'язкам з іншими країнами. Остаточна поразка країни-агресорки у війні означає в перспективі і її розпад. І сьогодні світ готується до цього.

Про це 24 каналу розповів політолог Валерій Клочок. За його словами, зараз у багатьох лідерів світу відбувається переналаштування мізків. Адже ще вчора важко було подумати про те, що Росія теоретично може бути розчленована на інші державні утворення.

Зверніть увагу Ядерну зброю не поділять: чим закінчиться розпад Росії

Механізм розпаду Росії напрацьовується

На його думку, така ситуація є дуже небезпечною.

Поки що складно уявляється, як, наприклад буде існуватиме окремо якась територія в межах Росії, яка матиме озброєння, свою армію. Це серйозно порушить порядок, який усталений на території Росії,

– вважає політолог.

Він зауважив, що такі механізми напрацьовуються. Але говорити, що світ вже готовий сприймати розвал Росії, як доконаний факт, ще зарано.

"Одним з варіантів розглядається зміна режиму Путіна – це зараз дуже потрібно. І далі вже переформатування Росії в якісь інші форми цього державного утворення. Які вони можуть бути – зараз сказати складно", – підкреслив він.

Він навів приклад республік Далекого Сходу Росії: вони мають дуже погану економічну ситуацію і мало ресурсів, тому навряд чи зможуть вижити самостійно.

Аналогії з Радянським Союзом

Якщо порівняти сучасну Росію з Радянським Союзом зразка 1987 року, напередодні його розпаду, виявляється багато аналогій:

наявність ядерної зброї, з якою не знали, що буде, коли розпадеться "совок";

наявність республік – було переконання, що радянська система була так потужно зав'язана економічно, що одна республіка без іншої не виживе;

війна в Афганістані, в якій брав участь Радянський Союз і яка виснажувала його економіку.

Однак Валерій Клочок вважає, що та ж Афганська війна не була настільки витратною для Радянського Союзу, як війна з Україною сьогодні для Росії.

В період розпаду Радянського Союзу ми мали катастрофічне падіння економіки. Мали наслідком військовий конфлікт в Придністров'ї, який до сьогодні є незавершеним. Маємо військові конфлікти до цього часу в Середній Азії,

– нагадав він.

На його думку, в цій частині не варто проводити повну аналогію Росії з Радянським Союзом. Адже на сьогодні його колишні республіки, вже більш-менш усталені.

За його словами, промисловість Росії не зав'язана на окремих федеральних округах, як було у Радянському Союз зав'язано на республіках. В Росії вона більше централізована.

"Там проблема в іншому: коли окремі регіони Росії залишаться без дотацій з центрального державного бюджету, вони дійсно дуже складно себе почуватимуть", – наголосив Клочок.

Чи готовий світ до розвалу Росії: дивіться відео

Стоїть питання позбавлення Росії ядерної зброї

Він вважає на сьогодні ключовим моментом – проблема ядерної зброї. Сьогодні стоїть питання позбавлення Росії права мати ядерну зброю. Теоретично це може бути схоже з історією з Україною.

"Скажімо відверто, чи вдалося б Кравчуку отримати Незалежність України, якби не було попередньої домовленості про здачу ядерної зброї. Тому тут певна аналогія може бути з Росією", – зазначив політолог.

Чи можливий розпад Росії: коротко