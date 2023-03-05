Війна за ресурси в Росії: політтехнолог сказав, за якої умови цей сценарій можливий

Аналітики прогнозують, що в Росії цілком ймовірно може розпочатися громадянська війна за ресурси між приватними військовими компаніями. Проте такий перебіг подій залежатиме від успіху на фронті українських сил.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, також це буде залежати від морально-психологічного стану Владіміра Путіна. Чим гірше буде він виглядати на екранах телевізорів і чим кращі будуть успіхи ЗСУ, тим швидше наблизиться громадянська війна в Росії.

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Пригожин воює за військовий ресурс

Він припустив, між ким в країні-агресорці може розпочатися війна.

Не думаю, що вона почнеться з того, що якийсь регіон піде проти іншого. Війна буде за ресурси, тобто хто що буде контролювати. Зараз поки що триває "війна" на словах. Але "гаряча" стадія війни починається з "холодної",

– наголосив політолог.

На його думку, власник ПВК "Вагнер" Пригожин воює за те, щоб контролювати снаряди, літаки, якісь інші види озброєння. Він навіть скаржився на відсутність саперних лопаток. У них боротьба за воєнний ресурс.

А хто сьогодні володіє певними заводами? Вони під санкціями, олігархи теж. Продавати без участі держави вони можуть небагато що. Ті ж самі нафтовики. При цьому Україна завдає ударів по Росії. Нещодавно було розбито нафтопереробний завод у Туапсе. Він також комусь належав,

– зауважив Шейтельман.

Він вважає, що війна почнеться довкола таких активів. І розпочнеться вона тоді, коли Путін перестане бути арбітром, яким він був досі. А він вже перестає їм бути. Очевидно, що він не може впоратися з керуванням.

Михайло Шейтельман про можливість громадянської війни в Росії: дивіться відео

Війна вже близько

"Коли російські опозиціонери зайшли в Брянську область, Путін злякався хоч щось про це говорити. Почав розповідати якусь дурницю, про те що намагаються відібрати "спадок", – підкреслив політолог.

Він наголосив, що це також бачать в Росії люди, яким потрібно, щоб їх хтось "кришував". Тому війна там буде за "кришу".

"Війна вже близько. Чи будуть в ній головними акторами ПВК? Скоріше місцеві "менти", наприклад, в Краснодарі. А там "ментів" багато", – відзначив Михайло Шейтельман.

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