Путін за 3 дні до вторгнення сам запустив механізм розвалу Росії, – ексагент КДБ
Відомо, що статистично частіше на війну Росія відправляє не жителів так званих елітних частин країни, а мешканців "глубінок" та неетнічних росіян. Проблеми незгоди між етнічними та неетнічними росіянами існують ще з Радянського Союзу, а зараз підігріваються ще більше.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Сергій Жирнов. Він переконаний, що своєю заявою 21 лютого 2022 року Путін сам почав процес розпаду Росії.
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Жирнов згадав, ще за Радянського Союзу існувало невдоволення, мовляв, владу в країні обіймає грузин Йосип Сталін, потім українець Микита Хрущов тощо.
В Росії був шалений шовінізм, і путінський режим зараз живе на цьому шовінізмі. Євгєній Пригожин живе на шовінізмі, всілякі Дугіни, Малофєєви, Гіркін живуть на шовінізмі,
– додав мовець.
Невдоволення етнічних народностей
Колишній співробітник російської розвідки вважає, коли в Росії набирали добровольців на війну, боялися набирати етнічних росіян, тому мобілізували представників маленьких націй.
Фактично дехто на місцях почав навіть говорити про геноцид башкирського народу, про геноцид татарського народу. У них справді втрати великі, цілими селами все чоловіче населення гине,
– прокоментував Жирнов.
Він повідомив, що на це вже є реакція націоналістичних рухів, які виступають за самовизначення, незалежність, відділення від Росії.
"Путін сам запустив цей механізм 21 лютого 2022 року, за 3 дні до початку активних воєнних дій в Україні, коли він визнав неіснуючі республіки Донецької та Луганської областей. Так він запустив потенційний механізм розпаду Росії", – переконаний спікер.
Жирнов про передумови розпаду Росії: дивитись відео
Мобілізація приносить росіянам все більше проблем
- Росіянам продовжують розсилати повістки, тепер вони містять погрози.
- У зв'язку із введенням закону про електронні повістки росіяни відчули увесь тиск війни. Влада агресорки зробила це для того, аби контролювати все населення.
- На тимчасово окупованій території Луганської області не стихають конфлікти між окупантами. Так бійка між вагнерівцями і російськими регулярними військами перетворилася на справжню перестрілку. Тепер росіяни зазнають втрат не лише воюючи проти України, а й в конфліктах між собою.