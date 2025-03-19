У ці хвилини Трамп веде розмову із Зеленським

19 березня відбувається розмова президентів Зеленського і Трампа. Вона проходить у телефонному режимі на наступний день після бесіди американського лідера із російським диктатором.

Вранці під час пресконференції з президентом Фінляндії Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні він зідзвониться з Трампом, передає 24 Канал.

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Бесіда політиків вже стартувала

У соцмережі "Х" в 16:38 за київським часом заступник голови адміністрації Білого дому Ден Скавіно написав, що у цей момент Трамп в Овальному кабінеті розмовляє із Зеленським.

Переговори між політиками підтвердив і речник президента України Сергій Никифоров.

Раніше ЗМІ повідомляли, що розмова президентів має відбутися о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що 18 березня відбулася телефонна бесіда між Трампом і Путіним. Російський диктатор відхилив пропозицію американського лідера щодо повного припинення вогню на 30 днів. Він дав згоду лише припинити удари по енергетичній інфраструктурі.

Зазначимо, що раніше очільник Кремля висунув свої вимоги задля перемир'я. Він хоче, аби іноземна військова допомога Україні припинилася. Також на час дії режиму припинення вогню у нашій країні, мовляв, повинна бути зупинена мобілізація.

В Інституті вивчення війни проаналізували переговори американця і росіянина. Там наголосили, що очільник Кремля прагне затягнути мирний процес, аби до початку переговорів про мир вибити для себе якомога більше поступок.

Володимир Зеленський відреагував на розмову Трампа і Путіна. Він висловив сподівання, що американський президент усвідомить справжні наміри диктатора. За словами глави держави, Росія готує кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на Сході, на Харківському та Сумському напрямках. Москва хоче використати військові здобутки для того, щоб максимально тиснути на Україну, і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили.

Під час пресконференції з Александром Стуббом Зеленський окреслив "червоні лінії" України. Політик наголосив, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими. Крім того, Київ не піде на зменшення чисельності української армії, адже вона є основою гарантій безпеки для нашої країни.

Також Україна не відмовиться і від своєї економічної гарантії безпеки – членства у Євросоюзі.