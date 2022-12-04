Війна з Росії з Україною – не наслідок, а причина розширення НАТО, – глава Пентагону

У Сполучених Штатах Америки прокоментували потенційне розширення Північноатлантичного альянсу. Там переконані, що це можливо лише "завдяки" російському диктатору Путіну, який вирішив розв'язати війну проти нашої держави.

Експерти зазначають, що після перемоги у війні проти Росії в НАТО не буде відмовок не приймати Україну в Альянс. Водночас під час виступу на Форумі національної оборони імені Рейгана в Сімі-Веллі, що у Каліфорнії, Ллойд Остін сказав, що причиною розширення НАТО є якраз повномасштабне вторгнення.

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НАТО посилює свої позиції на східному флангу "завдяки" Росії

Кремлівська пропаганда не втомлюється повторювати, що насправді Захід хотів напасти на Росію, тому Путіну довелось ухвалити рішення про "оборону" своїх територій. У світі розуміють маразматичність таких заяв та чітко констатують, як все є насправді.

Росію не провокували. Росії не погрожували. На росію не нападали. Натомість російський президент обрав війну. Власне, ця війна не є наслідком розширення НАТО – вона є причиною розширення альянсу,

– підмітив глава міністерства оборони США.

Також Ллойд Остін зауважив, що через "тугу Кремля за зниклою російською імперією" та бажанням її відновити Європа зіткнулася з найбільшою безпековою кризою від часів закінчення Другої світової війни.

Зі слів глави Пентагону зрозуміло, що НАТО посилює свій "східний фланг", а США збільшили загальну кількість військовослужбовців, які дислокуються в Європі на постійній основі. Раніше – це було 80 тисяч воїнів, а зараз – понад 100 тисяч.

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Як Пентагон продовжує допомагати Україні

Під час цього виступу на безпековому форумі Остін наголосив, що Вашингтон не буде втягуватись у війну проти Росії, але підтримка України буде непорушною.

Нагадаємо, нещодавно Пентагон уклав мільярдний контракт на закупівлю системи ППО NASAMS для України. Там також зазначили, що роботу виконуватимуть в штаті Массачусетс. Орієнтовна дата завершення – 28 листопада 2025 року.