Декілька країн Африки й Азії приєднаються до Кримської платформи, – Кулеба

Дмитро Кулеба зявив, що нині триває активна робота над "розширенням географії" Кримської платформи. За його словами, декілька країн Африки й Азії перебувають на фінальній стадії приєднання до ініціативи.

Про це глава МЗС повідомив, виступаючи на панелі форуму "Re:Open Zakarpattia 2021. Форум розвитку".

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Є декілька держав, які перебувають на фінальній стадії ухвалення рішення про приєднання до Кримської платформи. Ми активно працюємо з країнами Африканського континенту, з країнами Азії для того, щоб розширити цю географію,

– сказав міністр закордонних справ

Дмитро Кулеба також зазначив, що у самій Кримській платформі наразі відбувається налагодження всіх внутрішніх механізмів та реалізація ключових положень Кримської декларації.

Кримська платформа у Києві: коротко

У Києві 23 серпня відбувся установчий саміт Кримської платформи, до якої приєдналися делегації з 46 країн світу. Зокрема, приїхали представники всіх країн НАТО.

Подія складалася з 4 панелей: невизнання спроби окупації Криму, мілітаризація Азово-Чорноморського регіону, шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток, відновлення прав кримськотатарського народу.

Учасники заходу підписали спільну декларацію, яка передбачає санкції проти Росії.