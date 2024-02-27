Розсипане зерно на кордоні з Польщею: перші порушники вже постали перед судом
Польські фермери продовжують блокаду кордону з Україною. Під час неї неодноразово розсипали наше збіжжя. Цікаво, перші порушники вже постали перед судом.
Про це заявив прем'єр на форумі "Україна. Рік 2024". Денис Шмигаль зазначив, що порушникам загрожує позбавлення волі, передає 24 Канал.
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Відповідальність за розсипане зерно
Польський уряд реагує, порушуються відповідні справи, перші порушники вже постали перед судом, їм загрожує до п'яти років позбавлення волі,
– заявив прем'єр.
Шмигаль додав, що протести відбуваються на тлі війни, тобто є підтримка радикальних і проросійських політичних сил на території ЄС, зокрема, в Польщі. Внаслідок цього відбуваються такі випадки, як розсипання українського зерна.
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков наголосив: "Україна нічого не порушувала, українське зерно не потрапляє на польський ринок, це вже офіційно".
До речі Україна чекає на відповідь Польщі на пропозицію щодо врегулювання проблем на кордоні
Наймасштабніша диверсія з українським зерном у Польщі
- Зауважимо, що вночі 25 лютого в Польщі сталася наймасштабніша диверсія з нашим зерном.
- Українська кукурудза розсипалася з 8 напіввагонів.
- Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідти – до інших країн світу.
- "Українська сторона сумлінно виконує свої зобов'язання і, згідно з домовленостями з польським урядом, не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні – ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – не залишається там", – заявили у Міністерстві відновлення.
- Олександр Кубраков зазначив, що це 4 випадок вандалізму на польських залізничних станціях.
- Польські ЗМІ писали, що 8 з 40 вагонів, які перевозили українське зерно до Марокко, були відкриті. Внаслідок цього приблизно 160 – 180 тонн висипалося на колії.
- Польська поліція заявила, що невідомі особи перерізали мотузки, які утримували вагони з агропродукцією на місці.
- Частину розсипано зерна вдалося зібрати. Однак, близько 30 тонн залишаються на залізничних коліях. Пізніше його планують утилізувати.
- Незіпсовану кукурудзу відправили до польського порту у Гданську. Звідти українське збіжжя прямує до Марокко.