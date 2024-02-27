Розсипане зерно на кордоні з Польщею: перші порушники вже постали перед судом

Польські фермери продовжують блокаду кордону з Україною. Під час неї неодноразово розсипали наше збіжжя. Цікаво, перші порушники вже постали перед судом.

Про це заявив прем'єр на форумі "Україна. Рік 2024". Денис Шмигаль зазначив, що порушникам загрожує позбавлення волі, передає 24 Канал.

Дізнайтеся більше Поляки пробивають колеса українським водіям: що відбувається на кордоні з Польщею

Відповідальність за розсипане зерно

Польський уряд реагує, порушуються відповідні справи, перші порушники вже постали перед судом, їм загрожує до п'яти років позбавлення волі,

– заявив прем'єр.

Шмигаль додав, що протести відбуваються на тлі війни, тобто є підтримка радикальних і проросійських політичних сил на території ЄС, зокрема, в Польщі. Внаслідок цього відбуваються такі випадки, як розсипання українського зерна.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков наголосив: "Україна нічого не порушувала, українське зерно не потрапляє на польський ринок, це вже офіційно".

До речі Україна чекає на відповідь Польщі на пропозицію щодо врегулювання проблем на кордоні

Наймасштабніша диверсія з українським зерном у Польщі