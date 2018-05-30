Розсіяний склероз – хвороба молодих: симптоми, причини та діагностика

30 травня увесь світ відзначає День розсіяного склерозу або хвороби Крувельє. Це досить поширене, проте не до кінця вивчене захворювання. У світі понад 2 мільйонів людей страждають на цю недугу.

При розсіяному склерозі (РС) імунна система повністю знищує захисну оболонку, яка захищає нерви (мієлінова оболонка). Внаслідок цього руйнується взаємозв’язок між мозком та іншими частинами тіла.

У підсумку, запускається незворотний процес, через який пошкоджуються нерви. Які ж симптоми, причини та діагностика цього захворювання – читайте у матеріалі 24 каналу.

Чим небезпечний розсіяний склероз

Останнім часом медики фіксують зростання хвороби. Розсіяний склероз або ж множинний склероз (МС) входить у трійку найпоширеніших захворювань у світі.

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У групі ризику – молоді люди віком від 18 до 40 років. Зокрема, жінки, які вдвічі частіше страждають на розсіяний склероз. Чим старша людина, тим менший ризик виникнення цієї хвороби.

Серед факторів ризику – люди, чиї батьки страждали на цю хворобу. Збільшує ризик виникнення розсіяного склерозу наявність захворювання щитовидної залози, діабету першого типу або запалення кишечника, а також інфекції, наприклад, вірус Епштейн-Барра.



У групі ризику – люди віком від 18 до 40 років

В Україні погано виявляють цю хворобу, оскільки люди не звертаються по допомогу до лікарів. За офіційними даними, близько 20 тисяч українців страждають на цю недугу.

Симптоми розсіяного склерозу

Симптоми та ознаки розсіяного склерозу залежить від визначення місця пошкодження нервових волокон. На ранніх стадіях виникнення хвороби симптоми можуть протікати непомітно, оскільки вони зазвичай не викликають занепокоєння.

Основні симптоми на ранніх стадіях:

занепад сил на основі депресії або стресів;

домашні та робочі справи здаються складними у виконанні;

незначне зниження інтелектуальної активності;

сильна втома.

Медики також радять звернути увагу на втрату чутливості. Варто пам’ятати, що на початкових стадіях симптоми розсіяного склерозу відчуваються фізично. До прикладу, це можуть бути "мурашки" або поколювання у кінцівках, розлади зору або порушення роботи вестибулярного апарату.

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Проте, якщо людина на початкових етапах хвороби почувається добре, то при розвитку розсіяного склерозу симптоми стають гостро вираженими:

різке зниження рухової активності;

невиразна, нечленороздільна мова;

зниження рефлекторної діяльності;

біль та ломота в тілі;

порушення роботи сечостатевої системи;

падіння зору, двоїння або розмитість;

імпотенція у чоловіків;

підвищена втомленість;

порушення координації;

оніміння по всьому тілу;

зниження чутливості.



Основні симптоми розсіяного склерозу

На останніх стадіях розсіяного склерозу спостерігаються різкі нейропсихологічні зміни, які виражаються у порушенні нормальної поведінки. Такі люди часто схильні до депресії, вони емоційно нестабільні та схильні до частих та різких перепадів настрою.

У важких випадках хворі з таким діагнозом можуть втратити можливість говорити та ходити.

Ускладнення при розсіяному склерозі

У деяких випадках, окрім вищеперерахованих симптомів, у хворих можуть з'являтися такі ускладнення:

параліч, переважно ніг;

судоми або м'язова ригідність (підвищений тонус м'язів);

епілепсія (судомні напади);

проблеми із сечовим міхуром, кишечником або сексуальною функцією;

зміни розумової працездатності.

Ускладнення при розсіяному склерозі

Розсіяний склероз: причини

Пропри численні медичні дослідження, лікарі досі не можуть дати відповіді на питання, чому виникає розсіяний склероз.

Фахівці виокремлюють три групи причин, які часто призводять до розвитку цього захворювання:

генетичні – РС не є генетичним захворюванням, проте при певному поєднанні генів ризик виникнення хвороби підвищується;

зовнішні – погана екологія, географічне положення, підвищений радіаційний фон, вплив токсинів, перенесені травми і операції, інфекції і віруси;

поведінкові – куріння, стреси, особливості харчування, значні розумові навантаження.

Діагностика та типи розсіяного склерозу

Визначити розсіяний склероз зазвичай досить складно – ця патологія має багато спільного з іншими захворюваннями центральної нервової системи (ЦНС). Перш за все, лікар оглядає та дізнається про симптоми. Попередньо, діагноз можна поставити, якщо спостерігалося два або більше загострень.

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Основним методом діагностики є магнітно-резонансна томографія, проте це не дає точної відповіді про наявність патології (при відсутності інших досліджень). Також використовують метод викликаних потенціалів, при якому можна виміряти сигнали, які мозок під впливом імпульсу подає тілу. Аналіз спинномозкової рідини може свідчити про хронічне запалення в ЦНС.



Як виявити розсіяний склероз

Медики виділяють 4 підтипи серед форм перебігу множинного склерозу.

Рецидивно-ремітуючий склероз – найбільш поширений тип, який проявляється чергуванням ремісій та рецидивів (загострень). Під час ремісій частково або повністю відновлюються функції, які порушилися. Ця форма починається з клінічно ізольованого синдрому. Вторинно-прогресуючий – він виявляється у 65% людей з початковим рецидивно-ремітуючим МС. У людей розвивається прогресивна нейродегенерація між гострими рецидивами без чітких періодів ремісії Первинно-прогресуючий розсіяний склероз – форма МС, коли з самого початку захворювання неухильно прогресує без явних загострень і ремісій. Прогресуючий тип МС з загостреннями – тип, за яким розвивається невпинна нейродегенерація з додатковими загостреннями. Така форма МС є найменш поширеною.

Деякі вчені виділяють два типи розсіяного склерозу:

доброякісний – тоді, коли хвороба розвивається впродовж 15 років без серйозних порушень функцій організму;

злоякісний – МС прогресує дуже швидко і за 2-3 роки призводить до важкої інвалідизації.

Стадії розсіяного склерозу

Для оцінки загального стану хворого та тяжкості патології існує метод оцінювання неврологічних пошкоджень при розсіяному склерозі – EDSS (Expanded Disability Status Scale).

0-3,5 балів – порушення дозволяють повноцінно працювати, пацієнти не потребують сторонньої допомоги.

4-5,5 балів – людина, яка страждає на РС, може відчувати різні труднощі при певній діяльності. Пацієнт може самостійно пройти не більше 50-100 метрів.

6-6,5 балів – хворий на МС може пересуватися при односторонній та двосторонній підтримці.

7 і більше балів – пересування можливе лише в інвалідному візку. Людина не може говорити, їсти та ковтати.

Профілактика

Розсіяний склероз не виліковний, тому лікування здебільшого націлене на боротьбу з рецидивами для полегшення симптомів. Симптоматичне лікування цієї хвороби дуже коштовне – на місяць у середньому необхідно майже 2 тисячі євро.

Існують методи профілактики розсіяного склерозу – первинна та вторинна профілактики.

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Лікарі радять вести здоровий спосіб життя, що передбачає чергування й розумний розподіл навантажень та відпочинку. Медики рекомендують відмовитися від шкідливих звичок – алкоголю та паління.

Вторинна профілактика полягає у запобіганні загострень захворювання. Лікарі ставлять перед собою завдання якомога довше утримувати хворого у стані ремісії. Для цього медики використовують препарати превентивної терапії — імуномодулятори, які уникають активного розвитку розсіяного склерозу.



Профілактика розсіяного склерозу

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