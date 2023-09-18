Імпічмент Байдену: навіщо Трамп це влаштував і яку вигоду отримає Демократична партія

У Конгресі США розпочали офіційне розслідування щодо імпічменту Джо Байдена. Йому закидають нібито зловживання владою та корупцію. Звинувачення стосуються й сина Байдена – Хантера.

У лідера республіканців Дональда Трампа великі проблеми та, ймовірно, він хоче влаштувати їх своєму конкуренту Джо Байдену, використавши ситуацію з імпічментом. Про це 24 Каналу розповів політичний і громадський діяч зі США, депутат окружних зборів округу Рок штату Вісконсин Юрій Рашкін, додавши, що на виборців це позитивно не вплине.

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Як вплине імпічмент на рейтинги республіканців

У Дональда Трампа нелегкі часи. Проти нього відкрито 4 кримінальних справи, більше ніж 90 пунктів звинувачень, багато доказів і свідчень, а ще суд, який відбуватиметься під час передвиборчої кампанії. Для республіканців – це малоприємно, проте їхні виборці все одно, найімовірніше, голосуватимуть за Трампа.

Ми достатньо впевнені, що виборцям-республіканцям все це не важливо. Жахливіше ситуація виглядатиме для загальної картини виборів, коли всі американці подивляться на це і подумають: до чого скотилася партія,

– сказав Юрій Рашкін.

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Чим вигідний імпічмент для республіканців

Республіканцям потрібно було щось робити. Вони могли продовжувати говорити, який поганий Байден, але люди від цього вже втомилися. Тому й виникла ідея з імпічментом.

"У Трампа були імпічменти, тому треба влаштувати їх Байдену. Влаштуймо політичний театр і може виборці нам пробачать. Тож наступні кілька місяців вони будуть копатися в тому, який Байден", – зауважив політичний і громадський діяч зі США.

Він додав, що для Трампа важливо, аби люди постійно підтверджували, що вони досі з ним. Імпічмент буде можливістю для республіканців це показати.

У чому вигода для демократів

Щодо демократичної партії, то, ймовірно, вони знали про таку ситуацію і до неї готувалися. Адже щойно спікер Конгресу США Кевін Маккарті виступив із заявою про оголошення імпічменту, демократи опублікували великий документ щодо цього.

Від подій, що склалися, демократи навіть отримають певні вигоди. Найперше, за словами Рашкіна, імпічмент стане ганьбою Республіканської партії й за це вона розплатиться на виборах.

Вони вирішили вскочити в дьоготь, показали себе абсолютно неспроможними людьми, які не могли пройти повз і не вскочити в болото під назвою "імпічмент Байдена",

– підкреслив Юрій Рашкін.

Суперечливість ситуації розуміють навіть самі республіканці. Наприклад, конгресмен із Колорадо Кен Бак сказав, що його однопартійці говорять про те, що Байден винен у тому, що в нього поганий син, але насправді він винен лише у тому, що є батьком. Республіканці розуміють, як негарно ситуація виглядає перед виборцями.

Щодо прогнозу голосування, Юрій Рашкін припустив, що у Палаті представників, можливо, вдасться набрати голоси за імпічмент.

Після цього ідея "помре" в Сенаті й питання лише в тому, чи знайдеться достатньо розумних республіканських конгресменів, які подумають про своє майбутнє і вирішать, що доказів все-таки недостатньо і проголосують за те, щоб "вбити" ідею імпічменту,

– акцентував Рашкін.

За його словами, сьогодні у політиці потрібні хороші люди, але проблема в тому, що коли з'являються маргінали й екстремісти, які з усього роблять велику виставу, то ці хороші люди втрачають інтерес до того, щоб далі працювати. А це вже дуже небезпечно.

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