Капітолій почне розслідування щодо імпічменту Байдена: Білий Дім вже відреагував на заяви

Палата представників Конгресу США почне офіційне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена. Республіканці звинувачують його у нібито зловживанні владою та корупції.

Вони ведуть це розслідування ще з січня, проте слухання не виявило порушень. Наразі ж Палата вирішила акцентувати на ділових зв'язках президента.

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Розслідування Палати представників

Палата представників Конгресу США офіційно почне розслідувати справу щодо імпічменту президента Джо Байдена. Республіканський спікер Кевін Маккарті заявив, що робота зосередиться на "звинуваченнях у зловживанні владою, перешкоджанні та корупції".

Республіканці взяли під контроль Палату представників ще у січні і відтоді ведуть розслідування щодо нібито протиправних дій Байдена. Однак слухання не виявило порушень у діях президента США.

Тепер же Палата зосередилася на нових фактах, зокрема, щодо сина президента Хантера Байдена. Республіканці переконують, що його ділові відносини є сумнівними, а сам голова країни знав про дії сина. Маккарті заявив про "серйозні та достовірні" звинувачення.

На заяву Палати представників вже відреагували у Білому Домі. Речник Іан Семс заявив, що подібна поведінка є прикладом "екстримальної поведінки у найгіршому її прояві".

Республіканці Палати представників проводили розслідування щодо президента протягом дев’яти місяців, і вони не знайшли жодних доказів протиправних дій,

– акцентував речник.

Він додав, що у свій час Маккарті обіцяв провести голосування за відкритий імпічмент, однак той, на думку Семса, передумав, бо не має підтримки.

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