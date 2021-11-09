Розстріл Майдану: керівникам силовиків часів Януковича змінили підозри

Керівникам силових структур часів Януковича оголосили нові підозри щодо справ Майдану. Це стосується 9 колишніх високопосадовців.

Підозри стосуються перевищення службових повноважень, умисних вбивств, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту.

До теми ДБР повідомило про нову підозру Віктору Януковичу

Кому оголосили підозри

колишньому Міністру внутрішніх справ,

керівнику ГУ МВС України в Києві,

їх заступникам,

командиру столичного полку міліції особливого призначення "Беркут".

Також змінили підозри колишньому міністру оборони України, командувачу внутрішніх військ МВС, голові СБУ та його заступнику. Слідство з'ясувало, що силовики порушували законодавство, застосувавши військову техніку чи вогнепальну зброю проти мітингувальників. Це призвело до масових жертв – з 18 по 20 лютого загинули 67 людей.

Останні новини про справи Майдану

У липні 2021 року Офіс генпрокурора скерував до суду матеріали справи проти експравоохоронця. Його підозрюють у вивезенні "чорної роти" беркутівців 2014 року.

Також до України повернувся ексглава управління міліції Запоріжжя, який наказував розігнати Майдан. Володимира Сербу звинувачують в розгоні запорізьких мирних протестів.

22 вересня Дарницький районний суд звільнив від кримінальної відповідальності антимайданівця Гната Кромського, відомого як "Топаз". Його звинувачували у викраденні Владислава Іваненка як "учасника Майдану".

Загалом на Майдані загинули 107 людей. Крім того, постраждали 887 учасників акції та 132 правоохоронці.