Ліквідували злочинців: бійці "Маґури" знешкодили росіян, що розстріляли українських полонених

У грудні російські загарбники розстріляли трьох українських захисників, які здалися в полон на Авдіївському напрямку. Воєнних злочинців ліквідували воїни з 47 ОМБр.

Бійці з 47 ОМБр "Маґура", які брали участь у ліквідації воєнних злочинців, розповіли про це в матеріалі проєкту "Український Свідок".

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Ліквідація росіян не була помстою

Бійці "Маґури" з позивним "Прапор" і "Борода" наразі воюють на Авдіївському напрямку. Напередодні Нового року брали участь у ліквідації росіян, що жорстоко стратили трьох українських військових.

Ми побачили відео з розстрілом вже після операції. Але про самі події дізнались ще перед боєм. Планування було на вищому рівні, ми мали достатньо часу на підготовку,

— розповів "Прапор".

"Борода" зазначив, що українські захисники пропонували окупантам здаватися в полон.

"Якби така можливість була, то ми б із задоволенням взяли їх у полон. Хоча б для того, щоб дізнатись, чому сталася така ситуація", – поділився воїн.

Втім, російські загарбники здаватися не захотіли. Ймовірно, 7 бійців ліквідували.

Ще п'ятеро підійшли на підмогу. І вони також десь зникли,

– розповів "Прапор".

Захисники "Прапор" і "Борода" / Фото "Українського Свідка"

Захисники наголосили, що ліквідація росіян не була помстою.

Ми виконували поставлену задачу. Нам розповіли, що наші позиції зайняті, туди зайшов противник і треба його ліквідувати,

– підкреслив "Борода".

Під час операції двоє наших оборонців зазнали осколкових поранень від гранати. Їх евакуювали. На щастя, з воїнами все добре. Вони відновлюються і скоро повернуться у стрій, зазначив "Прапор".

Яка ситуація зараз на Авдіївському напрямку

Українські військові розповіли про ситуацію на Авдіївському напрямку.

Під Степовим — постійні м'ясні штурми. Росіяни йдуть по своїх трупах. Авдіївка тримається з 2014 року, вона для росіян ніби кістка у горлі, та потрібна їм виключно для показухи. Але ховати місто, думати, що його візьмуть у кліщі, найближчим часом не варто,

– наголосили військові.

Зауважили, що росіяни намагалися закидувати Авдіївку м'ясом і до конференції Путіна.

"Гадаємо, їм не вдасться взяти місто і до 8 березня", – підкреслили захисники.

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