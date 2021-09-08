Розвідка України відповіла на закиди Росії щодо "диверсії" в Криму

Росія активізувала обшуки та арешти кримських татар нібито через пошкодження газопроводу в окупованому Криму. Українська розвідка розповіла, що закиди Кремля щодо ймовірної "диверсії" є провокаціями.

Українська розвідка розповіла, що вони непричетні до здійснення так званих "диверсій". Про це розповів прессекретар ГУР Микола Красний у коментарі виданню.

До теми Терор триває: окупанти в Криму влаштували нові обшуки і затримали ексчлена Меджлісу

Не відповідають дійсності, – розвідка про "диверсії" в Криму

Микола Красний пояснив, що воєнна розвідка України вважає – закиди Росії щодо причетності відомства до нібито диверсії на газогоні в окупованому Криму – це провокація.

Стосовно заяв російської сторони щодо затримання в Криму людей та звинувачення їх та Головного управління розвідки нібито у причетності до здійснення диверсії, можу заявити, що ці повідомлення не відповідають дійсності,

– запевнив Красний.

Він також додав, що це "комплекс системних провокацій проти нашої держави, проти Головного управління розвідки". Провокації здійнюють:

з метою обґрунтувати проведення репресивних заходів проти кримських татар;

а також не виключають активізацію таких репресивних заходів і пошук приводів для їх проведення.

Коротко про дії Росії в окупованому Криму

3 – 4 вересня окупанти затримали в окупованому Криму кримських татар – заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, братів Ахтемових, Ельдара Одаманова та Шевкета Усеїнова. Президент Володимир Зеленський заявив, що такі дії окупантів є реакцією на Кримську платформу.

6 вересня окупаційний суд відправив у СІЗО Нарімана Джеляла. У МЗС України повідомляли, що його утримували з мішком на голові.

5 вересня окупанти провели обшуки у заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Тепер Наріману Джелялову загрожує до 15 років ув'язнення – за підозрою у "диверсії". Джелялов відкинув висунуті окупантами сфабриковані підозри.

Згодом окупанти відправили в СІЗО братів Ахтемових, яких назвали "спільниками" Джеляла. Ба більше, вони опублікували відео нібито зі "зізнанням" братів. У Росії заявили, що мовиться так звані "справи" про диверсію на газопроводі в окупованому Криму.

7 вересня російське ФСБ заявило, що нібито Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Меджліс кримськотатарського народу причетні до організації диверсії, яка нібито сталася на газопроводі в окупованому Криму 23 серпня.