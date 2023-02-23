Розвідка зафіксувала рух російських колон у напрямку Чернігівської області: готують провокацію

Російські загарбники готують можливі провокації до роковин повномасштабного наступу. Їхня мета – звинувачення українських захисників у порушенні територіальної цілісності.

Про це свідчать дані української розвідки. Відомство зафіксувало рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю.

Зверніть увагу Україна готова, – Резніков про ймовірний новий наступ Росії в найближчі місяці

Що відомо про нову провокацію росіян

Як стало відомо, рух колон військової техніки помітили в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму ЗСУ.

В ОК "Північ" зазначили, що наші захисники тримають ситуацію під контролем і, на відміну від військ ворога, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті.

Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога,

– наголосили захисники.

Окупанти обстріляли прикордонний населений пункт Чернігівщини

23 лютого з 07:50 до 08:45 повідомили про 9 приходів, попередньо з міномету 120 міліметрів, у районі населеного пункту Єліне. На щастя, втрат у ЗСУ немає.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не було.

Можливий повторний наступ окупантів: останні новини

Спеціальний радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс вважає, що повторний наступ все ж таки може бути. За його словами, країна-агресорка планує весняний наступ.

Нещодавно Олексій Резніков заявив, що зараз дуже важливо слухати Генеральний штаб та його офіційну позицію, і не вестися на фейкову інформацію.

Резніков не виключає посилення тиску з боку окупантів та можливих наступів у лютому.

В американському Інституті вивчення війни повідомляли, що російські окупанти поспішають розпочати повномасштабний наступ до того, поки в Україну не надійшла західна техніка. Однак самі ж загарбники мало вірять у те, що у них вийде досягнути цілі.

На думку аналітиків ISW, найнебезпечніший план дій російського наступу на північ України з території Білорусі зараз залишається малоймовірним.

Водночас Кремль забезпечує гнучкість планування і, ймовірно, розширить російську військову присутність у Білорусі у період, що передує запланованим великим навчанням у вересні 2023 року.