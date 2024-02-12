Росія перебуває у сильнішій позиції, ніж у 2023 році й отримує перевагу, – розвідка Норвегії

Керівник військової розвідки Норвегії Нільс Андреас Стенсенс розповів про нинішній стан Росії. За словами очільника норвезького відомства, країна-агресорка перебуває у кращому стані ніж у 2023 році.

Стенсенс наголосив, що Росія адаптовується до санкцій "краще, ніж очікували". І завдяки цьому отримує перевагу.

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У норвезькій розвідці оцінили стан Росії

Керівник норвезької розвідки зазначив, що Росія отримує військову перевагу в Україні завдяки більшому військовому резерву. Крім того, це також відбувається завдяки матеріальній підтримці з боку Північної Кореї, Ірану і Білорусі.

Водночас, за словами очільника відомства, Китай постачає країні-агресорці не зброю, а "машини, транспортні засоби, електроніку і запчастини, які є корисними для російської оборонної промисловості”.

У цій війні Росія зараз перебуває в сильнішій позиції, ніж рік тому, й отримує перевагу,

– сказав Стенсенс.

Він також підкреслив, що Москва може "мобілізувати приблизно втричі більше військ, ніж Україна". Також керівник розвідки Норвегії зауважив, що Росія адаптовується до санкцій "краще, ніж очікувалося", а промисловість країни здатна виробляти достатньо "боєприпасів, бойових машин, безпілотників і ракет".

Наостанок керівник військової розвідки Норвегії сказав, що Україна потребуватиме "суттєвої" військової допомоги Заходу, щоб мати можливість змінити ситуацію на полі бою.

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