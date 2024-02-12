Росія перебуває у сильнішій позиції, ніж у 2023 році й отримує перевагу, – розвідка Норвегії
Джерело:BR24
Керівник військової розвідки Норвегії Нільс Андреас Стенсенс розповів про нинішній стан Росії. За словами очільника норвезького відомства, країна-агресорка перебуває у кращому стані ніж у 2023 році.
Стенсенс наголосив, що Росія адаптовується до санкцій "краще, ніж очікували". І завдяки цьому отримує перевагу.
Цікаво Після Фінляндії й Естонії: у Норвегії також думають закрити кордони з Росією
У норвезькій розвідці оцінили стан Росії
Керівник норвезької розвідки зазначив, що Росія отримує військову перевагу в Україні завдяки більшому військовому резерву. Крім того, це також відбувається завдяки матеріальній підтримці з боку Північної Кореї, Ірану і Білорусі.
Водночас, за словами очільника відомства, Китай постачає країні-агресорці не зброю, а "машини, транспортні засоби, електроніку і запчастини, які є корисними для російської оборонної промисловості”.
У цій війні Росія зараз перебуває в сильнішій позиції, ніж рік тому, й отримує перевагу,
– сказав Стенсенс.
Він також підкреслив, що Москва може "мобілізувати приблизно втричі більше військ, ніж Україна". Також керівник розвідки Норвегії зауважив, що Росія адаптовується до санкцій "краще, ніж очікувалося", а промисловість країни здатна виробляти достатньо "боєприпасів, бойових машин, безпілотників і ракет".
Наостанок керівник військової розвідки Норвегії сказав, що Україна потребуватиме "суттєвої" військової допомоги Заходу, щоб мати можливість змінити ситуацію на полі бою.
ЄС готує нові санкції проти Росії
- Європейський Союз до другої річниці повномасштабного вторгнення готує новий пакет санкцій проти Росії. Він включатиме понад 200 імен і найменувань.
- Цей пакет планують оголосити 24 лютого, тобто до другої річниці повномасштабного вторгнення. Під санкції повинні потрапити компанії, які сприяють військово-технологічному посиленню Росії або розвитку її сектору оборони та безпеки.
- Водночас журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк зазначив, що цей пакет стане найслабшим з тих, які запроваджував ЄС проти Росії з початку війни. За його словами, пакет складатиметься лише із заборони на видачу віз і заморожування активів для близько 250 осіб та організацій.
- До цього журналісти Reuters зазначали, що 3 лютого Єврокомісія розпочала з країнами-членами неформальні зустрічі на високому рівні. Це зробили, щоб обговорити деталі 13-го пакета санкцій, які планують накласти на Росію.