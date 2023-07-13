РПЦ знову готує таємну передачу Угорщині українських полонених

РПЦ планує передати Угорщині українських полонених. Угорщина знову планує забрати чергову групу українських військовополонених без участі та погодження України.

Інформацію про те, що РПЦ планує передати Угорщині українських полонених у коментарі 24 Каналу підтвердив представник ГУР МО Андрій Юсов.

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Уряд Угорщини їде в Росії, щоб обговорити угоду щодо полонених

За даними "РБК-Україна", 8 – 11 серпня у Росію, ймовірно, приїдуть представники угорського уряду, щоб обговорити черговий раунду передачі українських військовополонених, які мають "угорське походження".

Як і минулого разу, все відбувається без участі та погодження з Україною, без жодних правових підстав, що є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права,

– розповів співрозмовник видання.

Повідомляється, що з російської сторони "переговорником" виступатиме член синоду РПЦ, митрополит волоколамський Антоній (в миру – Антон Юрійович Севрюк).

Антоній обіймає посаду голови відділу зовнішніх церковних зв'язків московського патріархату.

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За словами співрозмовника видання, Угорщина не має списку військовослужбовців, яких вони хотіли б забрати з російського полону. Водночас російські спецслужби займаються пошуком та відбором закарпатців серед полонених та складанням списку.

До приїзду угорської делегації планується сформувати групу з 10 – 15 українських військових.

"Вимога угорців – угорська етнічна приналежність та знання угорської мови. Ця вимога беззаперечна – угорці не прийматимуть нікого, окрім представників угорської національної меншини в Україні", – розповів співрозмовник у спецслужбах.

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