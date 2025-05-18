Що відомо про ракету РС-24 комплексу "Ярс", що Росія може застосувати в ніч на 19 травня

У ГУР попередили, що Росія готується до навчально-бойового запуску міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс" у ніч на 19 травня. На що здатна ця ракета та яку потенційну загрозу несе Україні.

Дальність польоту такої ракети досягає 10 тисяч кілометрів, що потенційно ставить під загрозу усю територію України. Детальніше про ракету РС-24 та чого слід остерігатися – розповідає 24 Канал.

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Коли Росія може застосувати ракету РС-24

Як попередили у ГУР 18 травня, Росія може здійснити навчально-бойовий пуск міжконтинентальної ракети РС-24 з комплексу "Ярс" в ніч на 19 травня 2025 року.

Запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказано здійснити розрахунку 433-го полку 42-ї дивізії 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення держави-агресора. Місце запуску – район поблизу населеного пункту Свободний Свердловської області Росії,

– розповіли в українській розвідці.

Населений пункт Свободний розташований більш як за 1600 кілометрів до підконтрольної Україні території.

На що здатна ракета РС-24 та скільки їх у Росії

Ракету РС-24 несе ракетний комплекс "Ярс". Це твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета мобільного та шахтного базування. Вона перш за все призначена доставити у точку удару ядерний заряд.

"Ярс" є модифікацією комплексу Тополь-М, а його ракета з аналогічною назвою і є основою вдосконаленої ракети РС-24.

РС-24 є ракетою з роздільною головною частиною. Це означає, що 1 ракета може розділитися для ураження одразу кількох цілей, і кожен з її бойових блоків має індивідуальне наведення.

Така система є ефективною і дешевшою у виконанні, ніж ракета з одним бойовим блоком. Крім того, це знижує ефективність ППО противника.

Ракету розробили у Московському іституті теплотехніки під керівництвом академіка РАН Ю.С. Соломонова.

Точні характеристики ракети Міноборони Росії не розкриває, але російські ЗМІ пишуть таке:

потужність бойової частини РС-24 – близько 150 кілотонн;

довжина – 21,9 метра;

маса – 46,5 тонни;

похибка при влучанні – 150 метрів;

швидкість польоту – понад 20 Махів на фінальній ділянці;

може долати ПРО завдяки хибним цілям, складній траєкторії та гіперзвуковим блокам.

Більш точних характеристик немає, але комплекс "Ярс" має також модернізацію "Ярс-С". Щодо нього відомо таке:

Спорядження Ярс-С – твердопаливні балістичні ракети калібру 1,86 метра та довжиною 17,8 метра;

та довжиною Стартова маса – 46 тонн;

Маса корисного навантаження – 1,25 тонни;

Комплекс може вражати цілі на дальності 10 тисяч кілометрів;

Ярс-С може нести від трьох до чотирьох бойових блоків потужністю 300 – 500 кілотонн або шість блоків потужністю 150 кілотонн кожен.

Невідомо, скільки ракет РС-24 зараз має Росія, але на початок 2014 року на озброєнні РВСП перебували 33 ракети мобільного базування з чотирма бойовими блоками кожна. За даними Military Balance, у Росії тепер є близько 180 таких ракет.

Росія вже випробовувала РС-24, але тоді не склалося

Російська заявлена ядерна потуга розходиться з реальністю, коли мова заходить про наочні приклади застосування її ракет. Росія не один раз випробовувала РС-24 і результати були геть не втішними.

1 листопада 2023 року Росія випробувала ракету РС-24, запустивши її з полігону "Плєсєцк". Вона мала вразити ціль на полігоні "Кура", що на Камчатці.

Але ключове слово тут – "мала", адже ракета збилася з курсу і із завданням не впоралася.

Та сама проблема у росіян була і 25 жовтня 2022 року. Ракета з комплексу "Ярс" тоді теж збилася з курсу.

РС-24 "Ярс" і "Орешник": чим відрізняються

І "Ярс" і міфічний "Орешник" або "Кедр" обидві теоретично можуть нести ядерний заряд. Але це лише за заявами.

Наразі взагалі невідомо: "Орешник" – це БРСД, МБР чи взагалі прокачана до рівня малої дальності ракета оперативно-тактичного рівня.

За даними аналітиків, ракета "Орешник", якщо вірити фантазіям Кремля, діє у межах до 5500 кілометрів, однак все вказує на те, що вона є або самим РС-26 "Рубеж", або дуже близькою до нього ракетою.

Водночас РС-26 "Рубеж" створена на основі цієї ж таки РС-24 "Ярс".

І тут різниця помітна перш за все у заявленій дальності дії. РС-24 "на папері" має вражати цілі на відстані 10 тисяч кілометрів проти 5500 – 6000 кілометрів у "Орешника"/"Рубежа".

Власне, за однією з версій, "Рубеж", що, можливо, взятий за основу для "Орешника", є нічим іншим, як зменшеною версією РС-24 "Ярс".

Чому пуск такої ракети 19 травня видається дивним

Як зазначають у Defence Express, нинішній план випробування ракети є дивним. Передусім звертають увагу на досить нетиповий район для здійснення таких пусків – бо зазвичай вони здійснюються з космодрому "Плєсєцк" (як шахтного, так і мобільного базування). Він розташований в Архангелській області за 450 кілометрів від Фінляндії.

Саме звідти здійснювалися перші три пуски цієї ракети у травні та грудні 2007 і у листопаді 2008 року. У 2024 році Росія здійнювала пуски МБР "Ярс" з того ж таки "Псєлєцка".

Слід також нагадати, що 19 травня запланована телефонна розмова президента США Дональда Трампа з Владіміром Путіним. Удар міжконтинентальної ракети по Україні точно заплямує цю подію.

Варто також розуміти, що такі пуски лише за день-два не готуються.