Як працює ракета РС-26 "Рубеж": Черник назвав особливості експериментальної зброї

Вранці 21 листопада Росія запустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубєж". На відео, які поширюють в соцмережах, можна побачити один нетиповий елемент.

Про це в ефірі 24 Каналу говорили з військовим експертом Петром Черником. На одному з опублікованих відео видно, як упродовж кількох секунд нібито прилітає кілька ракет. Це зовсім не так.

До теми Росія вперше вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубеж", – ЗМІ

Чому було кілька вибухів

Як наголосив Черник, РС-26 "Рубеж" містить в собі бойові блоки. Вони відокремлюються в повітрі, після чого летять в ціль.

Досить грубий приклад. Ось є "тіло" ракети. 90% з нього це – "тулуб" та паливо. А зверху розташовані такі собі "конуси". Їх може бути від 3 до 6. Хоча в деяких випадках буває і 12 субелементів,

– сказав Черник.

Відомо, що міжконтинентальна ракета "Рубеж" може бути носієм ядерного заряду. Цілком ймовірно, що окупанти могли забрати звідти ядерний компонент і встановили звичайну вибухівку. Але найкраще зараз дочекатися офіційної інформації.

Чекаємо на офіційне розслідування та на офіційні результати. Тоді конкретно будемо розуміти, що саме відбулося,

– зауважив Черник.

Нагадаємо, 21 листопада Росія запустила ракету "Рубеж" з Астраханської області. Там розташований полігон "Капустин Яр", де випробовують таку зброю. Дальність польоту цієї ракети – 6000 кілометрів. Її вартість – приблизно кілька десятків мільйонів доларів.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Росія вдарила новою ракетою. Усі характеристики відповідають показникам міжконтинентальної балістичної ракети. Однак ще тривають експертизи.