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      18-летний внук жестоко убил бабушку на Волыни

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      Правоохранители задержали юношу, который жестоко убил бабушку / vl.npu.gov.ua

      В Волынской области 18-летний юноша задушил и поджег свою бабушку из-за денег. Парня задержали правоохранители.

      Трагедия произошла в селе Холонов, что на Волыни, сообщает полиция Волынской области.

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      По данным полиции, 18-летний парень требовал у пенсионерки деньги, когда она отказала, он начал бить женщину. Чтобы она не кричала и не привлекала внимания прохожих, внук засунул ей в рот одежду. После этого обидчик задушил свою бабушку.

      После содеянного, юноша решил замести следы и поджег дом. Тело женщины в задымленной комнате нашла ее племянница. Отец подозреваемого отметил, что в тот день был на заработках в Польше, но за несколько часов до убийства говорил с сыном по телефону.

      Юнак підпалив будинок поліція
      Юноша поджег дом, чтобы скрыть преступление / Фото: Нацполиция

      По словам родственников, пожилая женщина год назад похоронила дочь. Она собирала деньги на дорогой памятник. По данным следствия, парень вынес из дома 3 тысячи злотых (более 18 тысяч гривен).

      После убийства 18-летний подозреваемый сбежал в Луцк, а оттуда автобусом в Ровно. На пол пути в Ровно его задержали правоохранители. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминальные новости Убийство Волынь Криминал
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