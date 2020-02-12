18:06
12 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ветеранський бейбі-бум у Росії. Арифметична істерика
      Вєсті Кремля
      21:07, 11 лютого
      Вєсті UA: Могутні нашіптування Єрмака. "Ленінські" думки Вітренка
      Вєсті.UA
      19:51, 11 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020

      18-річний онук жорстоко вбив бабусю на Волині

      21 Читать новость на русском
      Правоохоронці затримали юнака, який жорстоко вбив бабусю / vl.npu.gov.ua

      У Волинській області 18-річний юнак задушив і підпалив свою бабусю через гроші. Хлопця затримали правоохоронці.

      Трагедія сталась в селі Холонів, що на Волині, повідомляє поліція Волинської області.

      Читайте також: У Рівному затримали чоловіка, який замовив вбивство громадського активіста: фото, відео

      За даними поліції, 18-річний хлопець вимагав у пенсіонерки гроші, коли вона відмовила, він почав бити жінку. Щоб вона не кричала і не привертала уваги перехожих, онук засунув їй до рота одяг. Після цього кривдник задушив свою бабусю.

      Після скоєного, юнак вирішив замести сліди і підпалив будинок. Тіло жінки в задимленій кімнаті знайшла її племінниця. Батько підозрюваного зазначив, що був у той день на заробітках у Польщі, але за кілька годин до вбивства говорив із сином по телефону.

      Юнак підпалив будинок поліція
      Юнак підпалив будинок, щоб приховати злочин / Фото: Нацполіція

      За словами родичів, літня жінка рік тому поховала доньку. Вона збирала гроші на дорогий пам’ятник. За даними слідства, хлопець виніс з дому 3 тисячі злотих (більше 18 тисяч гривень).

      Після вбивства 18-річний підозрюваний утік до Луцька, а звідти автобусом до Рівного. На пів дорозі до Рівного його затримали правоохоронці. Тепер йому загрожує довічне позбавлення волі.

      Ексголова управління тюремної служби Росії Свирідов покінчив з собою у залі суду, – ЗМІ
      сьогодні
      5960
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Вбивство Волинь Кримінал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:25 Ринок землі: скільки через популізм втрачає Україна
      Інна Жолобович 304
      сьогодні , 16:30 Інфодемія коронавірусу: хто та чому бреше про китайський штам
      Борис Немировський 748
      11 лютого , 14:00 Коронавірус у Китаї: як епідемія впливає на економіку й бізнес
      Тетяна Панасюк 1950
      10 лютого , 14:00 Батумі – новий Дубай: ТОП-5 причин купити нерухомість в Грузії
      642
      сьогодні , 16:20 Повернення Богатирьової: хто з людей ексглави МОЗ потрапив до Скалецької
      Олександра Устінова 827
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук