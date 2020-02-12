18-річний онук жорстоко вбив бабусю на Волині

У Волинській області 18-річний юнак задушив і підпалив свою бабусю через гроші. Хлопця затримали правоохоронці.

Трагедія сталась в селі Холонів, що на Волині, повідомляє поліція Волинської області.

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За даними поліції, 18-річний хлопець вимагав у пенсіонерки гроші, коли вона відмовила, він почав бити жінку. Щоб вона не кричала і не привертала уваги перехожих, онук засунув їй до рота одяг. Після цього кривдник задушив свою бабусю.

Після скоєного, юнак вирішив замести сліди і підпалив будинок. Тіло жінки в задимленій кімнаті знайшла її племінниця. Батько підозрюваного зазначив, що був у той день на заробітках у Польщі, але за кілька годин до вбивства говорив із сином по телефону.



Юнак підпалив будинок, щоб приховати злочин / Фото: Нацполіція

За словами родичів, літня жінка рік тому поховала доньку. Вона збирала гроші на дорогий пам’ятник. За даними слідства, хлопець виніс з дому 3 тисячі злотих (більше 18 тисяч гривень).

Після вбивства 18-річний підозрюваний утік до Луцька, а звідти автобусом до Рівного. На пів дорозі до Рівного його затримали правоохоронці. Тепер йому загрожує довічне позбавлення волі.