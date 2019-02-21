Аферисти розкрадають гроші для переселенців з Донбасу

Під час останнього засідання Генеральної асамблеї ООН була оприлюднена заява країн Європейського Союзу в якій йдеться про те, що громадяни України, які проживають в Донецькій та Луганській областях повинні отримувати українські пенсії і соціальні виплати по обидва боки лінії зіткнення.

"Необхідно забезпечити адекватні соціальні виплати і пенсії, незалежно від місця проживання і у відповідності до українських законів і Конституції", – наголошується в заяві. Варто зауважити, що під час прес-конференції представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук заявив, що жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей за останні чотири роки вже отримали пенсійних виплат на загальну суму близько 80 мільярдів гривень.

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Свого часу у Міністестві соціальної політики повідомляли, що вдосконалюють механізм контролю за соціальними виплатами і пенсіями для мешканців окупованих територій Донбасу, адже були випадки, коли ці гроші отримували бойовики.

На жаль, такі випадки не поодинокі. Так, у 2016 році ГІ "Права Справа" виявила в Харківській області масштабну схему виплат віртуальним переселенцям. В Ізюмі по вул. Фрунзе, 2 було офіційно зареєстровано 3,5 тисячі ВПЛ. Всі вони отримували пенсії і соціальні виплати. Ось тільки фізично такого будинку не існувало, хоча в юридичній базі він був присутній.

17 червня 2016 року я від імені нашої організації звернувся до глави Служби безпеки України Василя Грицака і генпрокурора України Юрія Луценко із заявою про необхідність проведення в Харківській області перевірок щодо виявлення незаконних схем соціальних виплат майже 28 тисячам фіктивних переселенців на суму понад один мільярд гривень на рік.

В заяві йшлося про наступне:

Так звані "вимушені переселенці" були зареєстровані в органах соціального захисту, як внутрішньо переміщені особи з районів проведення антитерористичної операції. У документах зазначалося, що всі вони живуть на території Харківської області, хоча фактично за місцем своєї реєстрації вони не проживали.

Так, в місті Ізюм Харківської області за адресою: місто Ізюм, вулиця Фрунзе, 2, офіційно зареєстровано майже три з половиною тисячі переселенців. Ще кілька сотень переселенців зареєструвалися в будинку на вул. Пролетарській, 5. По факту, ніхто з так званих "вимушених переселенців" за цими адресами не живе. Будинку по вулиці Фрунзе, 2 не існує.

На прикладі Ізюма, де співробітниками управління праці і соцзахисту "вимушені переселенці" на підставі інформації з Єдиної державної інформаційної бази були зареєстровані за неіснуючою адресою, наочно продемонстровано, що в інформаційну базу заздалегідь вносилася інформація, яка дозволяла проводити незаконні оборудки з державними коштами за рахунок виплат пенсій та соціальних нарахувань вимушеним переселенцям, які пройшли реєстрацію за неіснуючими адресами.

Щомісяця пенсії та інші соціальні нарахування призначені для виплат вимушеним переселенцям надходили на українські банківські картки, які потім знімалися готівкою. Ця готівка переправлялася на непідконтрольну Україні територію, в тому числі і для фінансування терористичної діяльності.

У підсумку, за станом на травень 2016 року у Харківщині було зареєстровано 191 тисяча ВПЛ (або 144,2 тисяч сімей), після перевірок їх залишилося 103 тисячі. Через непідтвердження місця проживання з обліку було знято 42,2 тисячі осіб. У їхньому числі – так звані "пенсійні туристи": вони приїжджали за пенсією до Харкова з окупованих територій Україні, і поверталися назад.

"Пенсійні туристи"

Хтось на цьому заробляє грубі гроші. При цьому держава досі не запустила реально працюючу єдину базу переселенців, на яку наші західні партнери свого часу виділяли близько 30 мільйонів доларів. Схоже, що когось влаштовує відсутність контролю в цій сфері, що дозволяє перераховувати реальні суми віртуальним переселенцям.

До речі, фізична ідентифікація ВПЛ, в тому числі пенсіонерів в "Ощадбанку", – теж ласий шмат для аферистів. Так, у січні в Лисичанську був затриманий співробітник банку – контролер-касир, який проводив махінації з ВПЛ. Без фізичної присутності переселенців він їх "ідентифікував", беручи за це певну грошову винагороду.



На Донбасі крадуть пенсійні кошти

Наскільки мені відомо, на даний момент встановлено, що так ним було "проідентифіковано" 45 осіб.За це контролер-касир отримав близько 12 тисяч гривень. Утім, це крапля в морі. Але цей приклад показує схему, яка демонструє, як можна обійти фізичну ідентифікацію.

Вистачає і прикладів розкрадання коштів, що виділяються на переселенців. Нещодавно НАБУ завершило досудове розслідування щодо керівників служби у справах дітей, сім'ї та молоді Київської обласної державної адміністрації. Йдеться про нецільове використання 1,85 мільйона євро гранту від Євросоюзу. Кошти, які були виділені на роботи з розміщення і розселення переселенців, пішли на ремонт об'єкта нерухомості, який перебуває в приватній власності.

Скільки таких грантів "розпилюється" на місцях, думаю, ми ніколи не дізнаємося, тому що в разом з чиновниками можуть бути і ті, хто, за службовим обов'язком, повинен ловити корупціонерів.

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