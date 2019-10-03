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      Ахметов манипулирует с тарифами на электроэнергию для Запада Украины, – Герус

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      Герус поймал ДТЭК Ахметова на манипуляциях с ценами на электроэнергию
      Герус поймал ДТЭК Ахметова на манипуляциях с ценами на электроэнергию / Коллаж 24 канала

      Компания ДТЭК олигарха Рината Ахемтова не поставляет дешевую электроэнергию из Европы на Бурштынский энергоостров. Таким образом, потребители Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей являются вынужденными покупать электроэнергию по более высоким ценам, чем остальная Украина. А компания Ахметова со своей стороны, получает сверхприбыли.

      Глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус рассказал, что посетил слушание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Там проходило слушание относительно изменений правил рынка электроэнергии и рассматривался вопрос снижения цены электроэнергии. Такие изменения касались прежде всего угольных электростанций, которыми обладают ДТЭК (80% от всех), Центрэнерго и Донбассэнерго.

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      "По моему мнению, такое понижение было бы объективным и справедливым, ведь цена на уголь на мировых рынках с начала года снизилась почти на 40%, а соответствующего пропорционального понижения угольной электроэнергии не произошло. Также произошло укрепление гривни почти на 13%, и этот фактор является важным, потому что когда была девальвация гривны, то НКРЭКУ поднимал тарифы", – отметил Герус.

      По его словам, тарифы угольных электростанций сегодня покрывают цену угля 2200 – 2300 гривен за тонну. Привезти уголь в Украину сегодня стоит около 1900 грн, а себестоимость угля компании ДТЭК составляет около 1300 гривен за тонну. Поэтому очевидно, основания для пересмотра цены были.

      Еще более яркая картинка на Бурштынском острове, который не подключен к энергетической системе Украины. Там около 95% всей генерации принадлежит компании ДТЭК (Западэнерго). Та же компания ДТЭК выкупила мощности на импорт электроэнергии из Словакии, но использует их лишь на 25% (независимые трейдеры используют на 99%). То есть ДТЭК выкупил пересечение, чтобы заблокировать конкуренцию и не дать возможность другим трейдерам импортировать более дешевую электроэнергию из Словакии в Украину,
      – подчеркивает парламентарий.

      Заметим, что объем недопоставленной электроэнергии ДТЭК из Европы сопоставим с объемами торговли на рынке на сутки вперед (РДН) для Бурштынского острова. В частности, в сентябре ДТЭК поставил из Словакии лишь 28 тысяч из возможных 113 тысяч МВт*часов – то есть недопоставлено около 85 тысяч. Зато ежесуточный объем торговли на РДН для острова составлял от 6 до 10 тысяч МВт*часов.

      Герус добавляет, что это делается с целью иметь возможность сжигать больше своего дешевого угля и получать сверхприбыли в рамках вертикальной интеграции (компания ДТЭК контролирует 80% добычи украинского угля). А монопольное положение дает такие возможности.

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      "Как следствие, цена на РДН на Бурштынском острове является на 15%-25% выше, чем на РДН в Объединенной энергетической системе Украины. То есть потребители трех областей (Закарпатская, Ивано-Франковская и Львовская) существенно переплачивают за электроэнерегию. Там нет заводов Коломойского, Пинчука или других крупных олигархов, там в большинстве – малый и средний бизнес, который платит дополнительную олигархически-монопольную ренту, в виде надбавки 15%-25% к цене за электроэнергию", – говорит нардеп.

      Что такое РДН?Это сегмент рынка, на котором осуществляется купля‐продажа электрической энергии на следующие за днем проведения торгов сутки по свободным конкурентным ценам. Электроэнергия с рынка "на сутки вперед" предназначена для небытовых потребителей. Население получает электроэнергию по значительно более дешевому фиксированному тарифу, который и является дешевым благодаря тому, что промышленные потребители, коммунальные учреждения и бизнес платят значительно дороже. В то же время стоимость электроэнергии закладывается в тарифы водоканалов, местных транспортников, с учетом цены РДН оплачивают электроэнергию все офисы, магазины, больницы и другие учреждения.

      Как пишет издание "Наши деньги" со ссылкой на данные Минэнерго и госпредприятия "Оператор рынка", в отдельные дни, например 15 сентября, стоимость электроэнергии на Бурштынском энергоострове была более чем в полтора раза дороже от остальной Украины – 1,84 против 1,12 гривен за МВт*час.

      Бурштинський острів, електроенергія, ціна, ДТЕК, Ахметов
      Цены на электроэнергию на Бурштынском энергоострове и в остальной Украине

      Кроме того, Герус рассказал, что отдельно обратил внимание НКРЭКУ на ситуацию на Бурштынском острове, но никакой реакции от регулятора нет. Также не отреагировал и Антимонопольный комитет.

      Что известно о Бурштынском острове?Это условная территория, на которой расположены электрические сети Бурштынской электростанции, что принадлежат группе ДТЭК Рината Ахметова, вместе с прилегающей к ней электросетью и своими потребителями электроэнергии в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Всего здесь проживает около 3 миллионов украинцев.

      Основным местным производителем электроэнергии для энергоострова является ДТЭК (95%) и еще несколько процентов производит Калушская ТЭЦ. Кроме выработки, есть поставки импортной электроэнергии с территории Европы.

       

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      Теги: Новости Украины Новости Львова Новости Закарпатья Новости Ивано-Франковска Андрей Герус Энергетика Электроэнергия Ринат Ахметов
      Источник: 24 канал
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