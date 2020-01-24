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      Алексей Оржель: в Украине есть все предпосылки для снижения цен на газ

      29 Читати новину українською
      Украина выиграла в результате газового договора с Россией / minfin.com

      Подписание газового договора с Россией имеет много преимуществ для Украины. В частности, выросли поступления от "Газпрома". А также удалось стабилизировать ситуацию на рынке и создать предпосылки для снижения цен на газ.

      О положительных последствиях нового газового соглашения "Нафтогаза" с "Газпромом" сообщил в фейсбуке министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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      "Газпром" заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа. Это стало возможно из-за фиксации минимальных объемов прокачки газа в транзитном договоре,
      – написал Оржель.

      Ежемесячно "Газпром" должен транспортировать не менее 178 миллионов метров кубических газа. Фактически до 22 января прокачали только 47% от оплаченных объемов.

      Также министр добавил, что есть и другие выигрыши Украины. Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке. Поэтому есть все положительные факторы для уменьшения цен. Соответствующие решения правительство уже приняло. О них станет известно в ближайшее время.

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      Сколько газа прокачала ГТС Украины с начала 2020 года

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Министерство энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель Цены Новости России Газовый контракт Газпром Нафтогаз Газ
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