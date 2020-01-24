Алексей Оржель: в Украине есть все предпосылки для снижения цен на газ
Подписание газового договора с Россией имеет много преимуществ для Украины. В частности, выросли поступления от "Газпрома". А также удалось стабилизировать ситуацию на рынке и создать предпосылки для снижения цен на газ.
О положительных последствиях нового газового соглашения "Нафтогаза" с "Газпромом" сообщил в фейсбуке министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
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"Газпром" заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа. Это стало возможно из-за фиксации минимальных объемов прокачки газа в транзитном договоре,
– написал Оржель.
Ежемесячно "Газпром" должен транспортировать не менее 178 миллионов метров кубических газа. Фактически до 22 января прокачали только 47% от оплаченных объемов.
Также министр добавил, что есть и другие выигрыши Украины. Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке. Поэтому есть все положительные факторы для уменьшения цен. Соответствующие решения правительство уже приняло. О них станет известно в ближайшее время.
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Что известно о газовом договоре
- "Нафтогаз" и "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт на транзит газа на 5 лет. Минимальный гарантированный транзит – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
- Согласно новому контракту "Газпром" выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.
- В ответ "Нафтогаз" отказался от исков к "Газпрому". В результате аресты из активов "Газпрома" в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге были сняты.